تسريب جديد.. ميزة هامة في طريقها لمستخدمي “واتس آب”

تواصل – فريق التحرير:

كشف موقع WABetaInfo أن تطبيق “واتس آب”، يعمل حاليا على تطوير تحديث ضخم قد يسمح للمستخدمين بإرسال رسائل للآخرين دون الوصول إلى أرقام هواتفهم.

وبحسب الموقع، فإن تلك الميزة تتيح لمستخدمي “واتس آب” الفرصة لإضافة ميزة أخرى تعزز الخصوصية إلى حساباتهم.

أرقام الهواتف

وبدلا من الاعتماد فقط على أرقام الهواتف لتحديد جهات الاتصال، سيتمكن المستخدمون من اختيار اسم مستخدم فريد وسهل التذكر.

واكتشف WABetaInfo الميزة الجديدة في أحدث إصدار من WhatsApp beta لنظام Android 2.23.11.15.

في سياق متصل، أكد الخبير التقني عبدالله السبع، أن ميزة قفل الدردشة والمحادثات برقم سري وصلت لأكبر عدد من المستخدمين في تطبق التراسل الفوري الواتساب.

طريقة تفعيل الخدمة

وأوضح السبع، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، أنه يمكن استخدام الميزة من خلال الفيس آي دي أو برقم سري.

وأشار إلى أن المحادثات المغلقة برقم سري موجودة في قسم خاص، ويمكن الحصول على الخدمة في تطبيق واتساب آخر إصدار، أو إغلاق التطبيق وإعادة فتحه.

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ميزة تعديل الرسائل

وفي وقت سابق، أعلن تطبيق “واتساب” عن إطلاق أحد أهم الميزات المنتظرة بشدة والتي تتيح لمستخدميه القدرة على تعديل الرسائل بعد إرسالها.

وأوضح التطبيق أنه أصبح بالإمكان تعديل الرسائل المرسلة على واتساب إذا اكتشفت فيها خطأ أو غيرت رأيك.

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