“الموارد البشرية” وأكاديمية “طويق” يزفان بشرى للباحثين عن وظائف

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كشف صندوق تنمية الموارد البشرية وأكاديمية طويق عن بدء التسجيل في 8 معسكرات احترافية، ستنطلق في 30 يوليو المقبل بمقر الأكاديمية في مدينة الرياض.

وأوضح الصندوق أن الهدف هو تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بالمهارات الرقمية والتقنية الحديثة في أبرز المجالات والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

وأتاحت أكاديمية طويق التسجيل في المعسكرات المدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية من خلال الرابط: https://tuwaiq.edu.sa.

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8 مجالات

وتتضمن المعسكرات عدة مجالات أبرزها ما يلي:

1- علم البيانات.

2- تطوير تطبيقات الهواتف الذكية.

3- تطوير مواقع الويب.

4- تطوير مواقع الويب باستخدام عدة لغات برمجية.

5- الحوسبة السحابية.

6- واجهات المستخدم.

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية وأكاديمية طويق قد أبرما في أبريل الماضي، اتفاقية لدعم جهود تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية في مسارات التدريب المهني الفني والتخصصي عبر المعسكرات الرقمية التقنية والاحترافية، وتعزيز القدرات والإمكانات التقنية للكوادر الوطنية وتعزيز فرص مشاركتهم في سوق العمل.

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