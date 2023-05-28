سارع بالتقديم.. “أرامكو لوبريف” تطرح وظائف شاغرة للدبلوم فأعلى
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة أرامكو لزيوت الأساس “لوبريف”، توفر وظائف لحملة الدبلوم و البكالوريوس في عدة مجالات – للعمل بمدينتي جدة و ينبع، وفقًا للتفاصيل التالية:
* الوظائف الشاغرة:
1- ممقل عمليات المبيعات “لا يشترط الخبرة”.
2- الرئيس التنفيذي للامتثال.
3- مهندس عمليات.
4- مهندس البيئة والاستدامة “مبتدئ الخبرة”.
5- محلل التدريب الصناعي للموارد البشرية “الدبلوم أو البكالوريوس”.
* طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف أرامكو لوبريف:
رابط التقديم: (اضغط هنا).
نبذة عن الشركة:
و شركة أرامكو لزيوت الأساس “لوبريف” إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال توريد زيوت الأساس ذات الجودة العالية لجميع شركات الزيت الكبرى العاملة في المملكة وغيرها من الشركات العالمية،
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وذلك في مناطق مختلفة مثل دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط ودول شرق أفريقيا.
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وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية بنسبة 70% وشركة جدوى للاستثمار الصناعي بنسبة 30%.