سارع بالتقديم.. “أرامكو لوبريف” تطرح وظائف شاغرة للدبلوم فأعلى

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أعلنت شركة أرامكو لزيوت الأساس “لوبريف”، توفر وظائف لحملة الدبلوم و البكالوريوس في عدة مجالات – للعمل بمدينتي جدة و ينبع، وفقًا للتفاصيل التالية:

* الوظائف الشاغرة:

1- ممقل عمليات المبيعات “لا يشترط الخبرة”.

2- الرئيس التنفيذي للامتثال.

3- مهندس عمليات.

4- مهندس البيئة والاستدامة “مبتدئ الخبرة”.

5- محلل التدريب الصناعي للموارد البشرية “الدبلوم أو البكالوريوس”.

* طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف أرامكو لوبريف:

رابط التقديم: (اضغط هنا).

نبذة عن الشركة:

و شركة أرامكو لزيوت الأساس “لوبريف” إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال توريد زيوت الأساس ذات الجودة العالية لجميع شركات الزيت الكبرى العاملة في المملكة وغيرها من الشركات العالمية،

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وذلك في مناطق مختلفة مثل دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط ودول شرق أفريقيا.

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وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية بنسبة 70% وشركة جدوى للاستثمار الصناعي بنسبة 30%.