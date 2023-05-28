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احجز أضحيتك الآن.. في 8 خطوات عبر منصة “إحسان”

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احجز أضحيتك الآن.. في 8 خطوات عبر منصة “إحسان”

احجز أضحيتك الآن.. في 8 خطوات عبر منصة “إحسان”

احجز أضحيتك الآن.. في 8 خطوات عبر منصة “إحسان”
٠٣:١٢:٢١ م، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت منصة “إحسان” عن 8 خطوات يجب اتباعها لحجز أضحية العيد إلكترونيا.

8 خطوات

هذه هي الخطوات الصحيحة التي يمكنكم من خلالها حجز أضحية للعيد:

1- الذهاب مباشرة إلى رابط منصة إحسان من هنا

2– يجب الضغط على تبويب صدقة في صفحة الأضاحي.

3- يتم تحديد عدد ونوع والأضحية خروف واحد على سبيل المثال.

4- بعد هذه الخطوة يظهر سعر صحك الأضحية.

5- اضغط على كلمة متابعة لإتمام إجراءات الدفع.

6- بعد ذلك تظهر رسالة يرجى إدخال رقم الجوال، اكتب رقم جوالك بشكل صحيح.

7- اضغط متابعة ثم املأ البيانات، وادفع الرسوم المطلوبة.

8- بعد ذلك سيطلب منك التأكيد على استلام الأضحية.

في وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة بيع مجموعة من الخراف على سعر 2710 ريال للرأس.

ارتفاع أسعار الأضاحي:

وبحسب ما تم تداوله فقد التقط الفيديو من سوق الأربعاء يوم 20 شوال الماضي ، حيث ردد البائع خلال مقطع الفيديو أن الأسعار تبدأ من 2710 ريال.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الأضاحي ارتفاعاً في نفس الفترة من كل عام ، وذلك بالتزامن مع موسم الحج ، حيث تراوحت أسعار أغلى الأنواع العام الماضي في نفس الفترة من 2000 لـ 2500 ريال.

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