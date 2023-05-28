وضبط مخالفين.. مكافحة المخدرات تُحبط ترويج مادة الحشيش في منطقتين

تواصل – واس:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنها ألقت القبض على مواطن بالمنطقة الشرقية لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

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ضبط أسلحة نارية وذخيرة حية

وأوضحت أنها ضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة محافظة القنفذة تُحبط ترويج مادة الحشيش

كما قبضت شرطة محافظة القنفذة، في منطقة مكة المكرمة، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر.

وأكدت في الوقت نفسه، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.