عاجل.. تفاوت في أسعار الأضاحي بأسواق المملكة.. و14 نقطة بيع بالرياض

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مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يكثر البحث عن الأضاحي وأسعارها، والبعض يبدأ في الشراء مبكرًا؛ حيث تكون الأسعار أقل كثيرًا عن غيرها.

ومن المعروف أن بعض المناطق في المملكة تمتاز بأسعارها عن غيرها نتيجة وفرة المعروض فيها مثل الحدود الشمالية.

وبدأ سعر الخروف في الأسواق بسعر 800 ريال، وتم وضع تسعيرة على بعض الأنواع مثل خروف حري جبر الذي يباع بـ 1900 ريال وسعر خروف جبر ناهي إلى 2100 ريال.

تفاوت في الأسعار

واختلفت أسعار الأضاحي في المملكة وتفاوتت من منطقة لأخرى.

1- تتراوح أسعار الغنم ما بين 800 ريال حتى 1600 ريال.

2- بينما تبدأ العجول من 3800 ريال حتى 14000 ريال.

3- أما أسعار الإبل فتبدأ من 4400 ريال حتى 7000 ريال.

أسعار التيوس

وبالنسبة لأسعار التيوس فقد تراوحت بين 1000 ريال و 1200 ريال وبالنسبة لأغنام الجورجي، فتتراوح أسعارها ما بين 1350 ريال و 1450 ريال.

أما السواكني الخلفي فيتراوح سعرها بين 1350 ريال و 1450 ريال، وسجلت أسعار الخراف النعيمي ارتفاعًا من 1800 ريال إلى 2900 ريال وفقًا للأوزان.

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أماكن البيع في الرياض

في الرياض على سبيل المثال، توزعت مناطق البيع، ونذكر أبرزها فيما يلي:

1- حي الملز: الجهة الغربية من مواقف أستاد الأمير فيصل بن فهد.

2- حي الياسمين: تقاطع طريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع شارع الثمامة.

3- حي أم الحمام: المواقف الشِّمالية لجامع الملك خالد بن عبد العزيز.

4- حي بدر: أرض فضاء في تقاطع شارع الخليفة المأمون مع شارع الخليل بن أحمد.

5- حي طويق: تقاطع شارع بلال بن رباح رضي الله عنه مع شارع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها.

6- حي الملك عبد الله: ساحة العروض على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 10 و 11.

7- حي الجزيرة: طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن “الأول” بجوار موقع الباعة المتجولين مخرج 15.

8 – حي الخليج: غرب شارع الشيخ جابر بين طريق الملك عبد الله وشارع الإمام الصنعاني.

9- حي الروابي: الجهة الشرقية من سوق الربوة للخضار والفاكهة.

10- حي الجنادرية: في الأرض الواقعة شمال أكاديمية الأمير نايف بن عبد العزيز على طريق خريص شرق طريق الجنادرية.

11- حي السويدي: في الأرض الفضاء تقع على شارع حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه مع الطريق الدائري الجنوبي.

12- حي العريجا: الغربي في الجهة الشِّمالية من سوق البديعة للخضار والفاكهة.

13- حي المروج: في الجهة الشِّمالية الغربية من سوق الشمال للخضار والفاكهة.

14 – حي الملقا: في الأرض الواقعة على طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز قبل تقاطعه في طريق تركي بن عبد العزيز.