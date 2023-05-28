الوقاية من الانتكاسة.. “إشراقة” مرشدكم الأمين في رحلة التعافي

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لا تقتصر برامج التأهيل التي تقدمها جمعية إشراقة لرعاية وتأهيل مرضى الإدمان على برامج التعافي وحسب، بل إنها تضع في مقدمة أولوياتها البرامج الوقائية التي تهدف إلى منع حدوث الانتكاسة للشخص المتعافي في المستقبل.

ضمن برامج الرعاية البالغ عددها 389، تقدم الجمعية برنامج الوقاية من الانتكاسة (32 جلسة).

وتهدف من ذلك إلى الحيلولة دون انتكاسة مريض الإدمان، وحتى لا يضعف في النهاية أمام عوامل الإغراء التي قد تجذبه للعودة إلى عالم المخدرات مجددًا.

فالكثير من الناس يفترض أنه عند توقف مريض الإدمان عن تعاطي المخدرات، سيعود إلى حالته الطبيعية في غضون أسابيع أو أشهر قليلة، لكنه افتراض غير صحيح.

إذ من المهم توعية المريض بأن التعافي يتطلب جهدًا مستمرًا مدى الحياة للتقدم في التعافي والحفاظ عليه.

ذلك أن التوقف عند مرحلة العلاج وعدم المتابعة قد ينتهي إلى الأسوأ .

عوامل خطر للانتكاس

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ويمكن أيضًا أن تكون المحفزات المرتبطة بتعاطي المخدرات في الماضي عوامل خطرٍ للانتكاس.

وتشمل المحفزات الداخلية (القلق، أو التهيج، أو التوتر، أو الغضب، أو تدني احترام الذات).

أو الخارجية (أشخاص، أو أماكن، أو أشياء تذكرهم باستخدامهم في الماضي).

وقد تؤدي هذه المحفزات إلى تنشيط الرغبة في التعاطي مجددًا، مما يؤدي إلى خطر الانتكاس إذا لم يتم التعامل معه بشكل مناسب.

وفي هذا الإطار، تعمل جمعية إشراقة على تقديم برامج الدعم التي تساعد الشخص المتعافي وتحميه من الوقوع في براثن المخدرات مجددًا، ومنها:

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برنامج الرعاية اللاحقة

وهــو عبــارة عــن حضــور المتعافي إلى برنامــج عــام، مــع زملاء لــه في التعــافي، لممارسة بعـض الأنشـطة الثقافيـة والتوعويـة والترفيهيـة، وذلـك لمـدة يومـين في الأسبوع، على مــدار شــهرين.

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برنامج الرعاية المستمرة

مدة البرنامج سـنة كاملـة، وليـوم واحـد، وذلك لمتابعـة المسـتفيد والاهتمـام بـه، ودعمـه نفسـيًا واجتماعيًا مـن خلال ممارسـة عـدد من البرامج والأنشطة المناسبة له.

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ماذا يفعل الشخص إذا انتكس؟

اطلب المساعدة

في حالة حدوث انتكاسة، فإن الخطوة الأولى هي طلب المساعدة، من خلال التواصل مع الجمعية..

وكلما أسرع الشخص في ذلك، كان من الأسهل السيطرة على الحالة والحيلولة دون تفاقمها.

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إعادة التقييم والانخراط في العلاج

في حالة ما إذا انتهى الشخص الذي يعاني من الانتكاسة من البرنامج العلاجي، يمكن إخضاعه للعلاج مرة أخرى، عبر خطة تعافي جديدة تتضمن أنواعًا مختلفة من العلاج، ودروسًا للوقاية من الانتكاس.

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التعلم من الانتكاسة

بعد الانتكاسة، قد يشعر الشخص المتعافي أنه فقد التقدم الذي أحرزه، وأنه عاد إلى نقطة الصفر مجددًا، لكن عليه أن يتذكر أنه أفضل بكثير مما كان عليه قبل العلاج. وما حدث له من انتكاسة يعد فرصة لتعلم كيفية منع حدوثه مرة أخرى في المستقبل.

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة بشأن معاناتك من اضطراب تعاطي المخدرات، فنحن نمد يدنا إليك لمساعدتك على التعافي وعدم العودة إلى عالم المخدرات.