الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
64 طالبًا يشاركون في تجربة الطائرة الورقية ضمن تجارب الجاذبية الصغرى
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64 طالبًا يشاركون في تجربة الطائرة الورقية ضمن تجارب الجاذبية الصغرى

64 طالبًا يشاركون في تجربة الطائرة الورقية ضمن تجارب الجاذبية الصغرى

64 طالبًا يشاركون في تجربة الطائرة الورقية ضمن تجارب الجاذبية الصغرى
١٢:٤٥:١٣ م، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ضمن برنامج “بيئة الجاذبية الصغرى”، شارك، اليوم الأحد، 64 طالبًا وطالبة في تجربة الطائرة الورقية ضمن تجارب الجاذبية الصغرى.

وأمس، انطلقت التجربة الأولى لطلبة التعليم العام بمشاركة روَّاد الفضاء على المركبة الدولية.

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تنفيذ أولى التجارب العلمية لهم في مجال الفضاء

وأنهى طلبة التعليم العام اليوم تنفيذ أولى التجارب العلمية لهم في مجال الفضاء، بالتواصل اللحظي مع رائدي الفضاء علي القرني وريانه برناوي.

مشاركة من 3240 طالبًا من الفئة العمرية 9-12 سنة

وتقيس تجربة ” انتشار الألوان السائلة ” التي شارك بها أكثر من 3240 طالباً وطالبةً من الفئة العمرية 9-12 سنة.

وذلك مقارنة سلوك المواد السائلة وتوزيع الألوان في ظل الجاذبية الصغرى وظروف الجاذبية على سطح الأرض، من حيث تشكيلها والسرعة المرئية.

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تفاعل مميز بين الطلبة في تتبّع مراحل التجربة

ولاقت التجربة تفاعلًا مميزًا بين الطلبة في تتبّع مراحلها، ورصد الاختلاف بين حركة السوائل في الفضاء عن تحركها على سطح الأرض؛ بسبب الجاذبية الصغرى التي تؤثر بدورها على الأشكال الملونة في التجربة.

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التجربة في 42 موقعًا في المملكة عبر الاتصال اللحظي

ونُفِّذَت التجربة في 42 موقعًا في المملكة عبر الاتصال اللحظي مع محطة الفضاء الدولية، حيث شارك الطلبة التجربة العلمية مع رواد الفضاء.

وذلك لتحقيق الهدف الأساسي الذي عملت عليه وزارة التعليم مع الهيئة السعودية للفضاء؛ وذلك لـ

– تعزيز الوعي المعرفي لدى الطلبة بعلوم الفضاء.

– تحسين جودة الحياة على الأرض عبر برامج تعليمية وتدريبية نوعية.

– تعزيز الثقافة المعرفية حول علوم الفضاء وتقنياته.

– توسيع آفاق الطلاب والطالبات العلمية في هذا المجال.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم برنامج بيئة الجاذبية الصغرى تجربة الطائرة الورقية رواد الفضاء ريانة برناوي علي القرني

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