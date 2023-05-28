الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
لدعم سوق العمل.. صندوق تنمية الموارد البشرية يعتمد 18 شهادة مهنية احترافية
أخبار السعودية.. سجن متهمَيْن بالاحتيال وأهلية الضمان الاجتماعي ووظائف بالداخلية وأسعار اللحوم
وصول الطائرة الإغاثية الـ 9 ضمن جسر المملكة الجوي لمساعدة الشعب السوداني
بقوة 6 ريختر.. زلزال قوي يضرب شمال باكستان
خطر وجودي.. مدير “جوجل” السابق: الذكاء الاصطناعي قادر على قتل البشر
مهدد للحياة.. 5 أطعمة للمساعدة في الوقاية من الإجهاد الحراري

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لدعم سوق العمل.. صندوق تنمية الموارد البشرية يعتمد 18 شهادة مهنية احترافية

لدعم سوق العمل.. صندوق تنمية الموارد البشرية يعتمد 18 شهادة مهنية احترافية

لدعم سوق العمل.. صندوق تنمية الموارد البشرية يعتمد 18 شهادة مهنية احترافية
١٢:٣٢:٣٥ م، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية 18 شهادة مهنية احترافية جديدة في 3 مجالات مهنية، ليصبح بذلك إجمالي الشهادات المعتمدة 146 شهادة.

تحفيز القوى العاملة الوطنية وتطوير مهاراتها

وأوضح أن ذلك يهدف إلى تحفيز القوى العاملة الوطنية وتطوير مهاراتها وخبراتها في قطاعات الأعمال المتعددة في سوق العمل.

وأضاف أن مجالات الشهادات الجديدة تشمل:

1 – مجال تقنية المعلومات.

2 – مجال الهندسة الصناعية.

3 – المجال المالي والمصرفي.

وبين أن اعتماد الشهادات الجديدة، يأتي انطلاقًا من مبدأ تحقيق أهداف البرنامج والتوسع في مجالات الدعم بما يتواءم مع متطلبات ومتغيرات سوق العمل وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

اقرأ أيضًا:

صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» يعلن توفر 2000 فرصة تدريبية

وأكد أن البرنامج يهدف إلى:

1 – رفع كفاءة القوى الوطنية.

2 – زيادة تنافسيتها في القطاعين العام والخاص.

3 – رفع إنتاجيتها، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف والترقي الوظيفي، من خلال مبدأ “التطوير والإحلال”.

تمكين الكوادر الوطنية وتنمية قدراتها

وبين أن البرنامج يتكامل مع برامج الصندوق الأخرى في تمكين الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتها وقدراتها المهنية والمعرفية؛ وتطوير سوق العمل.

اقرأ أيضًا:

بنسبة 80%.. صندوق تنمية الموارد البشرية يطلق منتج دعم النقل لهذه الفئة

ربط البرنامج بالأهداف الإستراتيجية

ولفت إلى أن البرنامج تم ربطه بالأهداف الإستراتيجية لوزارة الموارد البشرية ومنظومة مؤسساتها، وبالأهداف الإستراتيجية للصندوق الساعية إلى بناء قوى عاملة وطنية منتجة ومستقرة، ويستهدف:

1 – الباحثين عن العمل.

2 – الطلاب والطالبات.

3 – موظفي القطاع العام.

4 – موظفي القطاع الخاص.

 ويشترط للاستفادة من الدعم؛ حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج.

الكلمات الدلالية:
18 شهادة مهنية احترافية أخبار السعودية الشهادات المعتمدة القوى العاملة الوطنية سوق العمل صندوق تنمية الموارد البشرية

مواد ذات صلة

المزيد
العمل: الحد الأدنى لراحة العمالة المنزلية 9 ساعات

العمل: الحد الأدنى لراحة العمالة المنزلية 9 ساعات

٠٩:٣٨ ص، الخميس، ٠٢ أكتوبر ٢٠١٤
3 خطوات بسيطة للحدّ من الرغبة في تناول الحلويات

3 خطوات بسيطة للحدّ من الرغبة في تناول الحلويات

١١:١٧ م، الجمعة، ٠٩ أكتوبر ٢٠١٥
سوريا.. عشرات القتلى والجرحى في غارات روسية على مسجد بريف حلب

سوريا.. عشرات القتلى والجرحى في غارات روسية على مسجد بريف حلب

١٠:٤٦ م، الخميس، ١٦ مارس ٢٠١٧
مدني عسير ينتشل جثة طفل سقط في خزان مياه بالصبيخة (صورة)

مدني عسير ينتشل جثة طفل سقط في خزان مياه بالصبيخة (صورة)

٠٥:١٠ م، الأربعاء، ٠٣ ديسمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *