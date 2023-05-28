لدعم سوق العمل.. صندوق تنمية الموارد البشرية يعتمد 18 شهادة مهنية احترافية

تواصل – واس:

اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية 18 شهادة مهنية احترافية جديدة في 3 مجالات مهنية، ليصبح بذلك إجمالي الشهادات المعتمدة 146 شهادة.

تحفيز القوى العاملة الوطنية وتطوير مهاراتها

وأوضح أن ذلك يهدف إلى تحفيز القوى العاملة الوطنية وتطوير مهاراتها وخبراتها في قطاعات الأعمال المتعددة في سوق العمل.

وأضاف أن مجالات الشهادات الجديدة تشمل:

1 – مجال تقنية المعلومات.

2 – مجال الهندسة الصناعية.

3 – المجال المالي والمصرفي.

وبين أن اعتماد الشهادات الجديدة، يأتي انطلاقًا من مبدأ تحقيق أهداف البرنامج والتوسع في مجالات الدعم بما يتواءم مع متطلبات ومتغيرات سوق العمل وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

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وأكد أن البرنامج يهدف إلى:

1 – رفع كفاءة القوى الوطنية.

2 – زيادة تنافسيتها في القطاعين العام والخاص.

3 – رفع إنتاجيتها، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف والترقي الوظيفي، من خلال مبدأ “التطوير والإحلال”.

تمكين الكوادر الوطنية وتنمية قدراتها

وبين أن البرنامج يتكامل مع برامج الصندوق الأخرى في تمكين الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتها وقدراتها المهنية والمعرفية؛ وتطوير سوق العمل.

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ربط البرنامج بالأهداف الإستراتيجية

ولفت إلى أن البرنامج تم ربطه بالأهداف الإستراتيجية لوزارة الموارد البشرية ومنظومة مؤسساتها، وبالأهداف الإستراتيجية للصندوق الساعية إلى بناء قوى عاملة وطنية منتجة ومستقرة، ويستهدف:

1 – الباحثين عن العمل.

2 – الطلاب والطالبات.

3 – موظفي القطاع العام.

4 – موظفي القطاع الخاص.

ويشترط للاستفادة من الدعم؛ حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج.