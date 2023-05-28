الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
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أخبار السعودية.. سجن متهمَيْن بالاحتيال وأهلية الضمان الاجتماعي ووظائف بالداخلية وأسعار اللحوم

أخبار السعودية.. سجن متهمَيْن بالاحتيال وأهلية الضمان الاجتماعي ووظائف بالداخلية وأسعار اللحوم

أخبار السعودية.. سجن متهمَيْن بالاحتيال وأهلية الضمان الاجتماعي ووظائف بالداخلية وأسعار اللحوم
١٢:٠٦:٣٣ م، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

السجن 28 عامًا وغرامة 10 ملايين ريال لمواطن ومقيم متهمَيْن بالاحتيال المالي

أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن نيابة جرائم الاحتيال المالي أنهت تحقيقاتها مع مواطن ومقيم بتهمة الاحتيال المالي.

السجن - سجن -- النيابة العامة

بشرى من “التأمينات” للمسجلين في الضمان الاجتماعي وحساب المواطن

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن الحصول على دعم ساند لا يؤثر على التسجيل في الضمان المطور أو حساب المواطن.

تعرف على أهلية الضمان الاجتماعي لشهر يونيو

أكد العديد من مستفيدي نظام الضمان الاجتماعي صدور الأهلية الخاصة بشهر يونيو.

صباح اليوم.. شاهد تدفق الشلالات نتيجة أمطار ضباء في تبوك

وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، تدفقت الشلالات نتيجة تساقط أمطار غزيرة على الديسة في ضباء بمنطقة تبوك.

بهذه القرارات المملكة تُجنّب سوق الطاقة العالمي أشد الأزمات

نجحت المملكة في اتخاذ العديد من القرارات التي أسهمت في التخفيف عن النظام العالمي فيما يخص أسعار الطاقة التي شهدت تقلبات كثيرة مؤخرًا.

عقوبات رادعة من “المالية” لمخالفي نظام المشتريات

وضعت وزارة المالية قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود.

بعد فتح باب التقديم.. “الداخلية”: استمرار التوظيف لهؤلاء الخريجين بكافة المناطق

أكدت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لصحة السجون على استمرار التقديم على وظائف إدارية وقانونية وصحية لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى.

تنويه بشأن مصير الدعم السكني للمستفيدين

أعلن برنامج سكني استمرار الدعم السكني المقدم للمستفيدين عبر مجموعة من الباقات التمويلية.

“قفزة ملحوظة”.. كم ارتفعت أسعار اللحوم في المملكة بعد أزمة السودان؟

سجلت اللحوم في الأسواق ارتفاعًا ملحوظًا بعد اندلاع الأزمة السودانية، حيث تعتمد المملكة على استيراد نسبة من اللحوم من السودان.

توضيح مهم.. هل تؤثر كفالة العاملة المنزلية على دعم حساب المواطن؟

قال حساب المواطن، إن كفالة العاملة المنزلية لا تؤثر على استحقاق الدعم المقدم من البرنامج.

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