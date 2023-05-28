تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن نيابة جرائم الاحتيال المالي أنهت تحقيقاتها مع مواطن ومقيم بتهمة الاحتيال المالي.

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن الحصول على دعم ساند لا يؤثر على التسجيل في الضمان المطور أو حساب المواطن.

أكد العديد من مستفيدي نظام الضمان الاجتماعي صدور الأهلية الخاصة بشهر يونيو.

وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، تدفقت الشلالات نتيجة تساقط أمطار غزيرة على الديسة في ضباء بمنطقة تبوك.

نجحت المملكة في اتخاذ العديد من القرارات التي أسهمت في التخفيف عن النظام العالمي فيما يخص أسعار الطاقة التي شهدت تقلبات كثيرة مؤخرًا.

وضعت وزارة المالية قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود.

أكدت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لصحة السجون على استمرار التقديم على وظائف إدارية وقانونية وصحية لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى.

أعلن برنامج سكني استمرار الدعم السكني المقدم للمستفيدين عبر مجموعة من الباقات التمويلية.

سجلت اللحوم في الأسواق ارتفاعًا ملحوظًا بعد اندلاع الأزمة السودانية، حيث تعتمد المملكة على استيراد نسبة من اللحوم من السودان.

قال حساب المواطن، إن كفالة العاملة المنزلية لا تؤثر على استحقاق الدعم المقدم من البرنامج.

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