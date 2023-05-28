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وصول الطائرة الإغاثية الـ 9 ضمن جسر المملكة الجوي لمساعدة الشعب السوداني
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وصول الطائرة الإغاثية الـ 9 ضمن جسر المملكة الجوي لمساعدة الشعب السوداني

وصول الطائرة الإغاثية الـ 9 ضمن جسر المملكة الجوي لمساعدة الشعب السوداني

وصول الطائرة الإغاثية الـ 9 ضمن جسر المملكة الجوي لمساعدة الشعب السوداني
١٢:٠٢:٣٦ م، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

وصلت مطار بورتسودان الدولي، اليوم الأحد، طائرة المملكة الإغاثية التاسعة تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق.

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد

كما يأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

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المملكة وأمريكا تدعوان لتمديد وقف إطلاق النار

فيما دعت المملكة والولايات المتحدة الأمريكية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار.

وأشارت المملكة إلى أن الاتفاق يعتبر ليس كاملاً، إلا أن التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني.

 وفي ظل عدم وجود اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، يظل من واجب الطرفين التقيد بالتزامهما بموجب وقف إطلاق النار قصير الأمد وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان.

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 700 ألف نازح بسبب القتال

وفي بيان لمجلس السلم والأمن الإفريقي، أكد أن عدد النازحين بسبب القتال في السودان وصل لأكثر من 700 ألف حتى 9 من مايو.

وأشار إلى أن القتال بالسودان سببه اختلاف الرؤى بشأن الاتفاق الإطاري الموقع بديسمبر الماضي، وأنه لا حل عسكريًا لأزمة السودان ويجب وقف القتال فورًا دون شروط مسبقة.

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