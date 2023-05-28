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خطر وجودي.. مدير “جوجل” السابق: الذكاء الاصطناعي قادر على قتل البشر

خطر وجودي.. مدير “جوجل” السابق: الذكاء الاصطناعي قادر على قتل البشر

خطر وجودي.. مدير “جوجل” السابق: الذكاء الاصطناعي قادر على قتل البشر
١١:٥٩:٠٨ ص، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انضم إريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لعملاق التكنولوجيا “جوجل”، إلى الأصوات البارزة التي تحذر من خطر الذكاء الاصطناعي على البشرية، معربًا عن مخاوفه بشأن تزايد شعبية المنتجات القائمة عليه، مثل “تشات جي بي تي”.

قال شميدت، قبل قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين لصحيفة “وول ستريت جورنال”، إن الذكاء الاصطناعي يمثل “خطرًا وجوديًا” ولديه القدرة على “إيذاء أو قتل العديد من الأشخاص”.

وأضاف، إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في اكتشاف “ثغرات يوم الصفر (زيرو داي)” أو حتى اكتشاف “أشكال جديدة من البيولوجيا”.

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وأشار إلى أنه بينما هذا الأمر “خيالي اليوم، لكن من المرجح أن يكون منطقه صحيحًا. وعندما يحدث ذلك، نريد أن نكون مستعدين لمعرفة كيفية التأكد من عدم إساءة استخدام هذه الأشياء من قبل الأشرار”.

حل فعال لأنظمة الذكاء الاصطناعي

وأقر شميدت بأنه ليس لديه حل للتنظيم الفعال لأنظمة الذكاء الاصطناعي، لكنه قال إنها كانت “مسألة أوسع للمجتمع”.

وأضاف إنه من غير المرجح أن يتم استحداث نظام تنظيمي في الولايات المتحدة.

وتوصل المشرعون من الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى اتفاق مبدئي بشأن قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، والذي من شأنه أن يساعد في تنظيم انتشاره.

وفي مارس من هذا العام، وقع أكثر من 1000 من قادة التكنولوجيا بما فيهم إيلون ماسك، خطابًا مفتوحًا دعا إلى تجميد لمدة ستة أشهر فيما يتعلق بتطوير آليات الذكاء الاصطناعي حتى يتم وضع نظام تنظيمي.

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الكلمات الدلالية:
إريك شميدت الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي جوجل

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