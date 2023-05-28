بقوة 6 ريختر.. زلزال قوي يضرب شمال باكستان

واصل – واس:

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

الزلزال كان على عمق 223 كيلو مترًا

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، أن مركز الزلزال كان على عمق 223 كيلو متراً في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان.

وشعر بالزلزال سكان العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وأقاليم البنجاب، وخيبر بختونخوا، وكشمير.

وقبل شهرين، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة باكستان وبعض المناطق في الهند وأفغانستان أيضاً، وفق هيئة المسح الجيولوجي.

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وحدد مركز الزلزال على مسافة 40 كيلومترًا إلى جنوب – جنوب شرقي بلدة جرم الواقعة قرب الحدود مع باكستان وطاجيكستان.

كما ذكر بيان صادر عن هيئة المسح الجيولوجي في باكستان أن زلزالا وقع ومركزه جبال الهندكوش في أقصى شمال شرقي أفغانستان.

وبلغت شدة الزلزال 6.8 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 168 كلم، ووقع الزلزال عند الساعة 21:47 بالتوقيت المحلي.

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وشعر بالزلزال سكان مناطق شمال ووسط باكستان من بينها مدن إسلام آباد وبيشاور ولاهور، حيث استمر الشعور بالهزة لنحو 30 ثانية.

وعلى الرغم من تكرار حدوث الزلازل في باكستان، فقد دفعت هذه الهزة الأرضية بعض السكان إلى الهلع والخروج من منازلهم.