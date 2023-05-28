الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
بالتفاصيل.. 18.3% ارتفاعًا في نشاط القطاع العقاري بسبب “صفقة الرياض”
64 طالبًا يشاركون في تجربة الطائرة الورقية ضمن تجارب الجاذبية الصغرى
لدعم سوق العمل.. صندوق تنمية الموارد البشرية يعتمد 18 شهادة مهنية احترافية
أخبار السعودية.. سجن متهمَيْن بالاحتيال وأهلية الضمان الاجتماعي ووظائف بالداخلية وأسعار اللحوم
وصول الطائرة الإغاثية الـ 9 ضمن جسر المملكة الجوي لمساعدة الشعب السوداني
بقوة 6 ريختر.. زلزال قوي يضرب شمال باكستان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بقوة 6 ريختر.. زلزال قوي يضرب شمال باكستان

بقوة 6 ريختر.. زلزال قوي يضرب شمال باكستان

بقوة 6 ريختر.. زلزال قوي يضرب شمال باكستان
١٢:٠٠:١٩ م، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
0

واصل – واس:

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

الزلزال كان على عمق 223 كيلو مترًا

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، أن مركز الزلزال كان على عمق 223 كيلو متراً في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان.

وشعر بالزلزال سكان العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وأقاليم البنجاب، وخيبر بختونخوا، وكشمير.

وقبل شهرين، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة باكستان وبعض المناطق في الهند وأفغانستان أيضاً، وفق هيئة المسح الجيولوجي.

اقرأ أيضًا:

زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب “جامو وكشمير” في الهند

وحدد مركز الزلزال على مسافة 40 كيلومترًا إلى جنوب – جنوب شرقي بلدة جرم الواقعة قرب الحدود مع باكستان وطاجيكستان.

كما ذكر بيان صادر عن هيئة المسح الجيولوجي في باكستان أن زلزالا وقع ومركزه جبال الهندكوش في أقصى شمال شرقي أفغانستان.

 وبلغت شدة الزلزال 6.8 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 168 كلم، ووقع الزلزال عند الساعة 21:47 بالتوقيت المحلي.

اقرأ أيضًا:

عشرات القتلى والجرحى بسبب انهيار جليدي في باكستان

وشعر بالزلزال سكان مناطق شمال ووسط باكستان من بينها مدن إسلام آباد وبيشاور ولاهور، حيث استمر الشعور بالهزة لنحو 30 ثانية.

 وعلى الرغم من تكرار حدوث الزلازل في باكستان، فقد دفعت هذه الهزة الأرضية بعض السكان إلى الهلع والخروج من منازلهم.

الكلمات الدلالية:
إسلام آباد المسح الجيولوجي باكستان دائرة الأرصاد زلزال قوي مقياس ريختر

مواد ذات صلة

المزيد
تبرعات الحملة الشعبية لمتضرري الزلزال تتجاوز 312 مليون ريال

تبرعات الحملة الشعبية لمتضرري الزلزال تتجاوز 312 مليون ريال

٠٨:١٨ ص، الأثنين، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
“اللهم رحمتك نرجو”.. المعتمرون يؤدون مناسكهم في سكينة وخشوع (فيديو)

“اللهم رحمتك نرجو”.. المعتمرون يؤدون مناسكهم في سكينة وخشوع (فيديو)

١٢:٤٥ م، الخميس، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
شيء لا يُصدّق.. شاهد ماذا فعل زلزال تركيا في أعماق البحر؟

شيء لا يُصدّق.. شاهد ماذا فعل زلزال تركيا في أعماق البحر؟

٠٢:٤٢ م، الخميس، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
بالفيديو.. خادمة تعذب رضيعاً في عامه الأول

بالفيديو.. خادمة تعذب رضيعاً في عامه الأول

٠٦:٤٧ م، السبت، ٢٥ أبريل ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *