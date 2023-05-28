43 في مكة.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 43 درجة في مكة المكرمة.

وسجل 42 درجة في الأحساء وحفر الباطن والخرج والدهناء والصمان، و41 في الرياض والمدينة وجدة و40 درجة في الدوادمي ورفحاء ووادي الدواسر.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة وأبها 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها والباحة 17 درجة مئوية.

وطريف 19 درجة، والقريات 20 درجة.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتمتد إلى مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

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انخفاض درجات الحرارة

كذلك يتوقع انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.