مهدد للحياة.. 5 أطعمة للمساعدة في الوقاية من الإجهاد الحراري

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الإجهاد الحراري هو استجابة الجسم لفقدان الماء والملح بشكل مفرط، عادة من خلال التعرق، ويحدث خلال التمرين المكثف في الطقس الحار، أو بسبب التعرض للارتفاع الشديد للحرارة.

ويعد مرضى ارتفاع ضغط الدم وكبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري.

وفقأ لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، فإن علامات إجهاد القلب تشمل:

-التعب.

-الدوخة.

-الصداع.

-الشعور بالمرض.

-التعرق المفرط، وشحوب أو رطوبة الجلد، أو الإصابة بطفح حراري.

-تقلصات في الذراعين والساقين والمعدة.

-التنفس السريع أو تزايد ضربات القلب.

-الحرارة العالية.

-الشعور بالعطش الشديد.

-الضعف.

إذا تم تجاهل هذه الأعراض، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بضربة شمس.

وبخلاف الإكثار من شرب الماء طوال اليوم، كشفت جيس هيلارد، أخصائية التغذية الرياضية، عن بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على برودة الجسم خلال الطقس الدافئ، ومنع الإجهاد الحراري، بحسب صحيفة “إكسبريس”.

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جوز الهند

ماء جوز الهند، توجد الإلكتروليتات بداخله، والتي تساعد في الحفاظ على مستويات السوائل داخل خلايا الجسم وهي مسؤولة عن إيصال المياه إلى الأماكن التي تشتد الحاجة إليها. وهذا يساعد على ترطيب الجسم مما يحسن صحة الجلد وينظم درجة حرارة الجسم ويدعم صحة المفاصل.

وجبات خفيفة مجمدة من البروتين

قالت جيس إن تجميد ألواح البروتين يعد طريقة رائعة لإعداد وجبة خفيفة باردة

وأوصت بتجميد قضبان “واريور كرانش” بروتين بار” للتهدئة ومساعدة العضلات على التعافي، وهو “خيار رائع للصيف ويمنح ملمسًا شبيهًا بالآيس كريم”.

إضافة إلى ذلك، اقترحت إضافة مسحوق البروتين إلى عصائر الفاكهة.

البطيخ

وفقًا لخبيرة التغذية، فإن البطيخ يحتوي على 92% من الماء، مما يجعله خيارًا رائعًا للبقاء رطبًا ومنع الإجهاد الحراري.

وأضافت: “أفضل طريقة لتناوله هي تبريده في الثلاجة، مع عصر القليل من عصير الليمون فوقه”.

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الخيار

علاوة على ذلك، أشارت جيس إلى أن الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يجعله خيارًا رائعًا للحفاظ على رطوبة الجسم وبردوته في الطقس الحار، مع 95% من ماء الخيار.

وأوصت بإضافته إلى كوب من الماء، أو العصائر، أو صنع سلطة خيار طازجة، أو تناوله بمفرده.

النعناع

كعشب، يمكن استخدام النعناع في الطهي، والعصائر، وفي الماء أو حتى مضغه طازجًا.

قالت جيس: “المنثول، المادة الموجودة في النعناع ، تعمل عن طريق خداع الجسم للشعور بالبرودة. هذا يعمل من خلال تحفيز المستقبلات الحساسة للبرودة في الجلد، مما ينتج عنه إحساس بالبرودة.

وعندما تتسبب هذه المستقبلات في انتقال نبضات كهربائية إلى الدماغ، يمكن أن يجعلك تعتقد أنك أكثر برودة بمقدار خمس درجات مما كان يعتقد في البداية”.

“إلى جانب تأثيره المهدئ، يعتبر النعناع مضادًا رائعًا للالتهابات ويمكن أن يكون وسيلة جيدة لتقليل الانتفاخ أيضًا”، وفقًا لخبيرة التغذية.