بشرى من “التأمينات” للمسجلين في الضمان الاجتماعي وحساب المواطن

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قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن الحصول على دعم ساند لا يؤثر على التسجيل في الضمان المطور أو حساب المواطن.

وأضافت خدمة “العناية بالعملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار لأحد المستفيدين من دعم “ساند”:

“التسجيل في الضمان الإجتماعي أو حساب المواطن لا يؤثر على صرف تعويض ساند أو مستحقات المستفيد في نظام التأمينات”.

الشروط المؤهلة للحصول على استحقاق ساند

وفيما يلي الشروط المؤهلة للحصول على استحقاق “ساند”:

-الإفلاس: في حال اشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة.

-فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل:

عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.

-إنهاء النشاط: عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.

-انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل:

إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.

-الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل:

إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل،

صرف تعويض ساند لهؤلاء وفق شروط محددة.. تعرف على التفاصيل

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ما البيانات المطلوبة في طلب تعويض ساند؟

أ- رقم الهوية الوطنية.

ب- اسم البنك ورقم الآيبان.

ج- العنوان وبيانات الاتصال.

ما موعد صرف تعويض ساند الشهري؟

-يتم صرف تعويض ساند في بداية كل شهر ميلادي.

هل هناك سن معين لتطبيق النظام؟

-يجب أن يكون سن المشترك في تاريخ تطبيق النظام دون التاسعة والخمسين.

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ما شروط استحقاق التعويض؟

يلزم ان تتوافر في المشترك الشروط التالية:

-أن يكون سعودي الجنسية.

-توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.

-ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه.

-وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.

-ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته.

-أن يكون قادرًا على العمل.

-ألا يكون قد بلغ سن الستين.

-التسجيل في الوزارة (من خلال تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يومًا من تاريخ ترك العمل).

-البحث بنشاط وجدية عن العمل.

-الالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق.

– التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق.