بدء التصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية

تواصل – واس:

وسط إجراءات استثنائية، بدأ الناخبون في تركيا اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية.

فتح مراكز الاقتراع في جولة الإعادة

وفُتحت مراكز الاقتراع في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي،

التي يتنافس فيها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، والمرشح المنافس عن تحالف “الأمة” كمال كليجدار أوغلو.

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ومن المقرر أن تنتهي عملية التصويت في الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وكان الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان قد حصل في الجولة الأولى من الانتخابات،

التي أجريت في 14 مايو الجاري على 49.4 % من الأصوات، بينما حصل أوغلو على 44.96 %.

اشتعال حدة المنافسة بين أردوغان وكمال أوغلوا

وفي الساعات الأخيرة قبل جولة الإعادة في السباق الرئاسي التركي اشتعلت حدة المنافسة،

حيث يسعى أردوغان لتمديد سنواته العشرين في السلطة لخمس سنوات أخرى.

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وحسب “بي بي سي”، فإنه قبل جولة الإعادة، سعى كمال كليجدار أوغلو إلى استمالة أصوات الناخبين القوميين،

بعد إعلان خطط لطرد ملايين اللاجئين السوريين من تركيا.

اتهامات بخطاب الكراهية

ورد أردوغان على تصريحات منافسه باتهامات بخطاب الكراهية، محذرًا من أن فوز كليجدار أوغلو انتصار للإرهابيين.

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وجاء مرشح المعارضة في المركز الثاني بعد أردوغان، الذي يسعى إلى فترة رئاسة جديدة، بفارق 2.5 مليون صوت.