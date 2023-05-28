“يوتيوب” يلغي هذه الميزة لصناع المحتوى.. ما مدى تأثيرها على قناتك؟

تواصل – فريق التحرير:

من المقرر أن تتراجع منصة “يوتيوب” الشهيرة للفيديوهات عن ميزة “يوتيوب ستوريز” في غضون أفل من شهر، وذلك في خطوة عزتها لضمان إعطاء ميزات أخرى الأولوية.

وتم إطلاق الميزة أول مرة عام 2018، وسمحت لمنشئي المحتوى الذين لديهم أكثر من 10000 مشترك نشر مقاطع فيديو قصيرة تنتهي بعد 7 أيام.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ في 23 يونيو، وبعد ذلك لن يكون خيار إنشاء قصة جديدة على يوتيوب متاحًا.

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الميزة فقدت أهميتها

وفقدت خاصية القصص التي تتلاشى بعد فترة زمنية معينة بريقها بعد أن تم نسخها بواسطة كل التطبيقات الأخرى، سواء “انستجرام” أو “فيسبوك” أو “تيك توك”.

وتهدف “يوتيوب” إلى التركيز على تقنيات أخرى، مثل الفيديوهات القصيرة والمشاركات المجتمعية ومقاطع الفيديو الحية.

وسيتم تنبيه صناع المحتوى بقرار يوتيوب الجديد من خلال عدة قنوات مختلفة، مثل منشورات المنتدى الخاص بـ “يوتيوب”، والرسائل داخل التطبيق نفسه، والتنبيهات في “يوتيوب ستوديو”.

يشار إلى أن “يوتيوب” يتبنى نهج الفيديوهات القصيرة وتركز على تحسينها مع تنسيق الفيديو عموديًا الموجودة أيضًا في “تيك توك”.

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