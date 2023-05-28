مختص يكشف حيل غير الفنيين في صيانة التكييفات (فيديو)

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كشف عبد الله السديس، مختص في مجال التكييف عن أشهر الحيل التي يلجأ إليها بعض فنيين التكييف غير المختصين.

وقال المختص إن السبب الأساسي هو قلة شركات التكييف التي يقف عليها أصحابها وأهلها.

وأوضح أن بعض العمالة متخلفين عن النظام في سوق العمل، مضيفا: “إذا جاء أحد العمال لتصليح التكييف فإنه يطلب نقله للورشة”.

وأضاف: الكثير من العمالة غير مختصين بتصليح التكييفات ومن الممكن أن يأخذه للورشة،

ويستعين بأحد أقاربه لتصليحه، والبعض يستبدل قطع الغيار الأصلية بأخؤى مقلدة”.

أشياء لن يخبرك بها الأجنبي

وفي سياق متصل، أوضح المختص أن هناك الكثير من الأشياء التي لن يتحدث عنها العامل الأجنبي عند تركيب التكييفات، قائلا: هناك أساسيات تتم قبل تركيب التكييف ومنها أعمال السباكة والكهرباء.

وقال إن أحد عملائه خسر نحو 6 ملايين ريال نتيجة التركيب الخطأ للتكيفات، حيث من المفترض أن يتم ترك مسافة لا تقل عن 55 سم بين التكييف والسقف في حين أن جميع التكييفات في منزله تقل 5 سم فقط .

وأضاف أن هذا العميل اضطر لتكسير الحائط وإعادة دهان تلك الحوائط، متابعا: “حين أخبرناه بما حدث قال حسبي الله ونعم الوكيل وانصرف”.

وتابع : “معظم عمال الصيانة حين يأتي وقت الصيانة يتركون بعض الأشياء التي تضمن مجيئهم مرة ثانية وبالتالي الحصول على أموال أكثر من العميل”.في سياق متصل، حذر استشاري الروماتيزم وهشاشة العظام، الدكتور ضياء الحاج حسين من خطر توجيه التكييف على الجسم، لتفادي الإصابة بالروماتيزم.

وقال الحاج حسين في تصريحات إلى فضائية “الإخبارية”، إن “هناك 120 نوعًا من الروماتيزوم،منها ما هو قابل للشفاء، ومنها ما يحتاج للأدوية”.

الروماتيزوم يختلف عن التهاب المفاصل

وأضاف: “المريض لابد أن يعرف أن الروماتيزوم يختلف عن التهاب المفاصل، وهو عبارة عن آلام،

وتيبس في المفاصل والأنسجة المحيطة بها؛ مثل العضلات والأوتار والأربطة”.

وأشار إلى أن “ليس كل حالة إصابة بالروماتيزوم معناها أنه مصاب بالتهاب المفاصل؛ الروماتيزوم مثل آلام الرقبة،

مثل آلام الظهر الناتج عن أوضاع خاطئة”، لافتًا إلى أن “كل شخص أصيب في مرحلة من حياته بالروماتيزوم”.

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عبدالله السديس – مختص بمجال التكييف: هذه الأشياء لن يخبرك عنها الاجنبي في أساسيات وأسرار تركيب التكييف@aboazoz1717@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/3YzDu7QaVq — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 27, 2023