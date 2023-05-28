صباح اليوم.. شاهد تدفق الشلالات نتيجة أمطار ضباء في تبوك

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وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، تدفقت الشلالات نتيجة تساقط أمطار غزيرة على الديسة في ضباء بمنطقة تبوك.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الديسع بضباء في تبوك لشلالات وأمطر وسيول مع انخفاض درجات الحرارة.

أمطارًا متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان،

وعسير والباحة ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتمتد إلى مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

📍فيديو

شلالات الديسة #ضباء

الأحد ٨ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

28 مايو 2023م

من | ماجد الدقيقي

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. pic.twitter.com/5jjp54RwA6 — طقس (@tqqs) May 28, 2023

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مغبرة،

تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والقصيم، وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

انخفاض درجات الحرارة

كذلك يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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