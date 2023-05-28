احترس من المحفزات.. الإقلاع عن التدخين خطوة بخطوة

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وفقًا للتقديرات، فإن هناك نحو 1.3 مليار متعاط للتبغ في أنحاء العالم، ويتسبب التدخين في وفاة 12 في المائة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 30 عامًا.

وقالت منظمة الصحة العالمية في إحصائة نشرتها في العام الماضي، إن التبغ يقتل أكثر من 8 ملايين شخص كل عام، أكثر من 7 ملايين من هذه الوفيات ناتجة عن تعاطي التبغ المباشر، وحوالي 1.2 مليون منها غير مدخنين بل كانوا ضحايا للتدخين السلبي.

من هنا يكتسب الإقلاع عن التدخين أهمية كبرى، حفاظًا على صحة الإنسان وحمايتها من هذا الخطر الفتاك.

ونصحت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة في حسابها عبر موقع “تويتر”، بـ “استخدام البدائل مثل العلكة أو المكسرات للحد من رغبتك بالتدخين، لأن التدخين عادة سلوكية ارتبطت بإشغال الفم واليد بالسيجارة”.

نصائح سريعة

وطرحت منظمة الصحة العالمية نصائح سريعة لكبح الرغبة في التدخين:

-التأجيل: أجّل لحظة الاستسلام لرغبتك في التدخين إلى أقصى حد ممكن.

-التنفس العميق: خذ نفسًا عميقًا 10 مرات للاسترخاء حتى تزول تلك الرغبة.

-اشرب الماء: شرب الماء سيكون بديلاً صحيًا تستعيض به عن وضع سيجارة في فمك.

-قم بشيء آخر تشغل به نفسك: استحم أو اقرأ كتابًا أو اذهب للتنزه.

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6 خطوات للإقلاع عن التدخين

وحددت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض، 6 خطوات للإقلاع عن التدخين.

وأبرزت، أهم الطرق للتعامل مع محفزات التدخين وكيفية التغلب عليها.

وفيما يلي الخطوات الست للإقلاع عن التدخين:

-التحكم في ذروة التدخين.

-الخروج من المكان والعودة إليه.

-الانشغال بأنشطة أخرى.

-تحديد موعد للإقلاع عن التدخين وإعلانه للمقربين.

-الاستفادة من المحاولات السابقة للإقلاع باعتبارها خطوة للإقلاع.

-الحصول على الدعم من الأصدقاء والمقربين والمؤسسات المتخصّصة.

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محفزات التدخين

فيما أبرزت سبعة محفزات للتدخين، وهي:

-تناول القهوة.

-التدخين في أماكن العمل.

-المشاعر القوية.

-أعراض الانسحاب في فترة الإقلاع.

-المناسبات العامة.

-التواجد مع أصدقاء مدخنين.

-فترات الانتظار الطويلة ومشاهدة الأفلام.

كيفية التعامل مع محفزات التدخين؟

-استبدال التدخين بأشياء أخرى، كالمسواك والمسبحة وغيرهما.

-الابتعاد عن المناسبات الاجتماعية المحفزة للتدخين.

-تناول المكسرات أو العصائر والوجبات الخفيفة أثناء المشاهدة أو الانتظار

-استشارة المختصين والأطباء لتفادي الأعراض الانسحابية.