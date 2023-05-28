اشتباكات السودان.. سلاح الجو يتحرك وسط إطلاق نار جنوب أم درمان

تواصل – فريق التحرير:

بالرغم من الهدنة بين طرفي النزاع، تستمر الاشتباكات السودانية بتحرك سلاح الجو ودوي إطلاق نار من مضادات طيران جنوب غرب أم درمان.

الجيش يصادر أسلحة وذخائر بولاية البحر الأحمر

وكشف الجيش السوداني، أنه صادر أسلحة وذخائر بولاية البحر الأحمر شرقي البلاد قادمة من دولة أجنبية،

مؤكدًا أن المجموعات التي قبض عليها تتعامل مع المتمردين لإمدادهم من الخارج.

فيما أعلنت قوات الدعم السريع، أن الجيش هاجم مباني سك العملة بالخرطوم ونحمل قادته مسؤولية هذا السلوك العدواني،

مشيرة إلى أن إعلان الجيش التعبئة العامة بتسليح متقاعديه يعكس فشله في ميدان المعركة.

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الجيش يهدد بالانسحاب من الاتحاد الإفريقي

وقال الجيش، إنه أحبط خطة لعقد مؤتمر قمة لدول الإيقاد في 12 مايو لأن الأمر تم دون التشاور معه،

وأبلغ الاتحاد الإفريقي أنه قد ينسحب من عضويته إن اتخذ خطوات دون مشاورته.

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السودان يطالب بإبعاد المبعوث الأممي

وكان السودان قد طلب من الأمين العام للأمم المتحدة إبعاد ممثله بالسودان فولكر بيرتس، مؤكدًا أن بيرتس قدم انطباعًا سلبيًا عن دور المنظمة الدولية وحيادها.

وأوضح أن بيرتس مارس التضليل في تقاريره بزعمه أن هناك إجماعا حول الاتفاق الإطاري، وأنه ما كان لحميدتي أن يتمرد لو لم يجد إشارات تشجيع من أطراف بينها بيرتس.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: إن مجلس السلم والأمن يطالب بإشراك المدنيين في مفاوضات وقف إطلاق النار بالسودان.

تنسيق الجهود الدولية لحل الأزمة في السودان

وطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في السودان بموجب القانون الإنساني الدولي،

داعيًا لتنسيق الجهود الدولية لحل الأزمة في السودان برعاية الاتحاد الإفريقي.

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عدد النازحين بسبب القتال بلغ 7 آلاف

وفي بيان لمجلس السلم والأمن الإفريقي، أكد أن عدد النازحين بسبب القتال في السودان وصل لأكثر من 700 ألف حتى 9 من مايو.

وأشار إلى أن القتال بالسودان سببه اختلاف الرؤى بشأن الاتفاق الإطاري الموقع بديسمبر الماضي، وأنه لا حل عسكريا لأزمة السودان ويجب وقف القتال فورا دون شروط مسبقة.