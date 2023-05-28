الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
اشتباكات السودان.. سلاح الجو يتحرك وسط إطلاق نار جنوب أم درمان
4 مشروبات تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب القاتلة
اليورو يصعد لـ 4.02.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
استقرار ملحوظ في أسعار الذهب.. عيار 21 عند 205 ريالات
استعدادات مكثفة.. انطلاق الاختبارات الشفوية لطلاب التعليم العام في هذا الموعد
بهذه القرارات المملكة تُجنّب سوق الطاقة العالمي أشد الأزمات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

اشتباكات السودان.. سلاح الجو يتحرك وسط إطلاق نار جنوب أم درمان

اشتباكات السودان.. سلاح الجو يتحرك وسط إطلاق نار جنوب أم درمان

اشتباكات السودان.. سلاح الجو يتحرك وسط إطلاق نار جنوب أم درمان
٠٩:٤٥:٤٥ ص، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

بالرغم من الهدنة بين طرفي النزاع، تستمر الاشتباكات السودانية بتحرك سلاح الجو ودوي إطلاق نار من مضادات طيران جنوب غرب أم درمان.

الجيش يصادر أسلحة وذخائر بولاية البحر الأحمر

وكشف الجيش السوداني، أنه صادر أسلحة وذخائر بولاية البحر الأحمر شرقي البلاد قادمة من دولة أجنبية،

مؤكدًا أن المجموعات التي قبض عليها تتعامل مع المتمردين لإمدادهم من الخارج.

فيما أعلنت قوات الدعم السريع، أن الجيش هاجم مباني سك العملة بالخرطوم ونحمل قادته مسؤولية هذا السلوك العدواني،

مشيرة إلى أن إعلان الجيش التعبئة العامة بتسليح متقاعديه يعكس فشله في ميدان المعركة.

اقرأ أيضًا:

“قفزة ملحوظة”.. كم ارتفعت أسعار اللحوم في المملكة بعد أزمة السودان؟

الجيش يهدد بالانسحاب من الاتحاد الإفريقي

وقال الجيش، إنه أحبط خطة لعقد مؤتمر قمة لدول الإيقاد في 12 مايو لأن الأمر تم دون التشاور معه،

وأبلغ الاتحاد الإفريقي أنه قد ينسحب من عضويته إن اتخذ خطوات دون مشاورته.

اقرأ أيضًا:

المملكة وأمريكا تدعوان الجيش والدعم السريع في السودان إلى مواصلة النقاش لوقف إطلاق النار

السودان يطالب بإبعاد المبعوث الأممي

وكان السودان قد طلب من الأمين العام للأمم المتحدة إبعاد ممثله بالسودان فولكر بيرتس، مؤكدًا أن بيرتس قدم انطباعًا سلبيًا عن دور المنظمة الدولية وحيادها.

وأوضح أن بيرتس مارس التضليل في تقاريره بزعمه أن هناك إجماعا حول الاتفاق الإطاري، وأنه ما كان لحميدتي أن يتمرد لو لم يجد إشارات تشجيع من أطراف بينها بيرتس.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: إن مجلس السلم والأمن يطالب بإشراك المدنيين في مفاوضات وقف إطلاق النار بالسودان.

تنسيق الجهود الدولية لحل الأزمة في السودان

وطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في السودان بموجب القانون الإنساني الدولي،

داعيًا لتنسيق الجهود الدولية لحل الأزمة في السودان برعاية الاتحاد الإفريقي.

اقرأ أيضًا:

الدفاع” السودانية تدعو المتقاعدين للتوجه إلى أقرب قيادة عسكرية.. ماذا يجري؟

عدد النازحين بسبب القتال بلغ 7 آلاف

وفي بيان لمجلس السلم والأمن الإفريقي، أكد أن عدد النازحين بسبب القتال في السودان وصل لأكثر من 700 ألف حتى 9 من مايو.

وأشار إلى أن القتال بالسودان سببه اختلاف الرؤى بشأن الاتفاق الإطاري الموقع بديسمبر الماضي، وأنه لا حل عسكريا لأزمة السودان ويجب وقف القتال فورا دون شروط مسبقة.

الكلمات الدلالية:
أخبار السودان اشتباكات السودان الأزمة في السودان الخرطوم السودان الطائرات العسكرية القوات المسلحة السودانية حميدتي عبد الفتاح البرهان قتلى اشتباكات السودان قوات الدعم السريع وحدة السودان

مواد ذات صلة

المزيد
وزراء خارجية مجلس التعاون يدعون اليمنيين للحوار واحترام الشرعية

وزراء خارجية مجلس التعاون يدعون اليمنيين للحوار واحترام الشرعية

٠٥:٢٨ م، الخميس، ٣٠ أبريل ٢٠١٥
متخصصة: مدارس ترفض استقبال طلاب مصابين بالإيدز

متخصصة: مدارس ترفض استقبال طلاب مصابين بالإيدز

٠٥:٥٩ م، الأربعاء، ١٨ فبراير ٢٠١٥
خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 109 قضاة بوزارة العدل

خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 109 قضاة بوزارة العدل

٠٢:٤٥ م، الأربعاء، ٢٧ أبريل ٢٠١٦
«الإسكان»: ارتفاع تسجيل الأراضي البيضاء بنسبة 200%

«الإسكان»: ارتفاع تسجيل الأراضي البيضاء بنسبة 200%

٠٨:٥٤ م، الجمعة، ٢٥ نوفمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *