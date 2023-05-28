الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
اليورو يصعد لـ 4.02.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
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اليورو يصعد لـ 4.02.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو يصعد لـ 4.02.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو يصعد لـ 4.02.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
٠٩:٣٧:٣٠ ص، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأحد، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.02 .

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أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.19

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.63

فرنك سويسري 4.14

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أسعار العملات أمس

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.01.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.94

دينار كويتي 12.18

ريال عماني 9.73

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.62

فرنك سويسري 4.13

وشهد الدولار الأمريكي خسائر كبيرة خلال التعاملات المبكرة لآخر أيام الأسبوع، الجمعة، تخلى من خلالها عن أرباحه التي حققها بالجلسة السابقة.

ورغم ذلك اتجه الدولار لمحو تلك الخسائر، جراء الارتداد الذي شهده عقب صدور مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

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