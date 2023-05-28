4 مشروبات تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب القاتلة

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ارتفاع ضغط الدم يؤثر على شرايين الجسم، حيث تكون قوة دفع الدم باتجاه جدران الشرايين عالية للغاية باستمرار، مما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم.

وغالبًا ما يغقل الكثيرون عن هذه الحالة، لأنها نادرًا ما تسبب أعراضًا ملحوظة.

وإذا لم يتم السيطرة على المرض باستخدام العلاج فإنه يضع ضغطًا إضافيًا على الأوعية الدموية والقلب والأعضاء الأخرى، مثل الدماغ والكلى والعينين.

ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة والمميتة، من بينها أمراض القلب والأزمات القلبية والسكتات الدماغية وقصور القلب.

علاوة على خطر الإصابة بأمراض الشرايين الطرفية، وتمدد الأوعية الدموية الأبهري وأمراض الكلى والخرف الوعائي وفقًا لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا.

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لكنها أشارت إلى أن خفض ضغط الدم ولو بكمية صغيرة يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بهذه الأمراض. ويمكن أن يشكل النظام الغذائي طريقة فعالة للقيام بذلك.

وفقًا لكلية هارفارد للصحة العامة، يلعب معدنان دورًا رئيسيًا في تنظيم ضغط الدم وصحة القلب “، هما الصوديوم – الملح – والبوتاسيوم.

إذ أن تناول عدد أقل من الأطعمة المالحة مهم للغاية للحفاظ على ضغط الدم عند مستوى صحي. لكن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لكلية هارفارد للصحة العامة.

ما الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم؟

يمكن الحصول على البوتاسيوم بشكل خاص من الفواكه والخضروات والبقوليات ومنتجات الألبان قليلة الدسم. كما يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم.

وفقًا لموقع “ميديكال نيوز توداي”، تمتلئ أربعة مشروبات من الفاكهة بالمعادن، وهي العصير الطازج من الباشن فروت والرمان والبرتقال واليوسفي.

يحتوي الكوب القياسي لكل مشروب على:

1 – عصير الباشن فروت – 687 مجم من البوتاسيوم.

2 – عصير رمان – 533 مجم.

3 – عصير برتقال – 496 مجم.

4 – عصير اليوسفي – 440 مجم.

بالمقارنة، يحتوي الموز على حوالي 358 ملج من المعدن.

الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

وفقًا لكلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، تشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالبوتاسيوم ما يلي:

-الفواكه المجففة (الزبيب والمشمش).

-الفول والعدس.

-البطاطا.

-القرع الشتوي (البلوط، الجوز).

-السبانخ والبروكلي.

-الأفوكادو.

-ماء جوز الهند.

-الطماطم

-الألبان والحليب النباتي (فول الصويا واللوز).

-الزبادي

-الكاجو واللوز.

-الدجاج.

-سمك السالمون.

وتعد أفضل خطة غذائية لخفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب التي ترتكز على حمية البحر الأبيض المتوسط، لكونها مليئة بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والأسماك والدواجن والزيوت النباتية.

وفي المقابل، تشمل القليل من اللحوم الحمراء والمعالجة والكربوهيدرات المكررة والأطعمة والمشروبات المضاف إليها السكر والصوديوم والأطعمة التي تحتوي على دهون متحولة.

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ما الطرق الأخرى لخفض ضغط الدم المرتفع؟

قالت كلية هارفارد للصحة العامة إن النوم يلعب دورًا كبيرًا في صحة القلب، حيث أن قلة النوم أو كثرة النوم ترتبط بأمراض القلب ويمكن أن تؤثر سلبًا على عوامل الخطر الأخرى المتعلقة بالقلب مثل ما تأكله، ومقدار ما تمارسه، ومدى قوتك. فضلاً عن الوزن وضغط الدم والالتهابات.

يحتاج الشخص البالغ إلى ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة. يمكن أن تقلل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، وكذلك تجنب التدخين والحفاظ على وزن صحي.

وتوصلت دراسة إلى أن الأشخاص في منتصف العمر الذين اكتسبوا من 5 إلى 9 كيلوجرام بعد سن 20 كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2 وحصى المرارة بثلاث مرات من أولئك الذين اكتسبوا أكثر من 2 كيلو أو أقل.