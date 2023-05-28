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استقرار ملحوظ في أسعار الذهب.. عيار 21 عند 205 ريالات
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استقرار ملحوظ في أسعار الذهب.. عيار 21 عند 205 ريالات

استقرار ملحوظ في أسعار الذهب.. عيار 21 عند 205 ريالات

استقرار ملحوظ في أسعار الذهب.. عيار 21 عند 205 ريالات
٠٩:٣٦:٢٣ ص، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأحد، في أسواق المملكة كما كانت عليه بالأمس، بعد تراجع الأسعار بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 234.79 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 215.23 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 205.45 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 176.10، وعيار 14 بـ 136.96، وعيار 12 سجل 117.40 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7302 ريال داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1644 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 234.791 ريال.

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أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 234.79 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 215.23 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 205.45 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 176.10، وعيار 14 بـ 136.96، وعيار 12 سجل 117.40 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7302ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1644 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 234.791 ريال.

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