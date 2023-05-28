الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
تعرف على أهلية الضمان الاجتماعي لشهر يونيو
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تعرف على أهلية الضمان الاجتماعي لشهر يونيو

تعرف على أهلية الضمان الاجتماعي لشهر يونيو

تعرف على أهلية الضمان الاجتماعي لشهر يونيو
١٠:٠٣:٣١ ص، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد العديد من مستفيدي نظام الضمان الاجتماعي صدور الأهلية الخاصة بشهر يونيو.

وتَصْدُر أهلية المستفيد بعد استيفاء كافة الشروط والأحكام التي وضعتها الوزارة، التي تعمل بدورها على مراجعة البيانات الخاصة بالمستفيدين.

وتعلن الوزارة نتيجة الأهلية في 27 من كل شهر ميلادي. وأكدت أن الإعلان عن نتائج الأهلية في الضمان الاجتماعي لشهر يونيو سوف يتم يوم السبت 27 مايو -7 ذو القعدة، لتأهيل المستفيدين للحصول على دعم في الأول من الشهر الميلادي.

ويمكن الاستعلام عن الأهلية عبر هذا الرابط (اضغط هنا):

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نظام الضمان الاجتماعي المطور

ونظام الضمان الاجتماعي المطور، هو نظام يستهدف الأفراد والأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي، وتمكين المستحقين لتحسين حالتهم المعيشية، وتحقيق الاستقلال المالي، والتحول من الاحتياج إلى الإنتاج عبر التأهيل والتدريب، وتقديم عروض العمل المناسبة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والجهات ذات العلاقة.

وتضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مجموعة من الشروط لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور على النحو التالي:

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2 – كما يجب ألا يزيد دخل المتقدم عن الحد المانع للضمان.

3 – أن يكون من المقيمين بشكل دائم بالمملكة.

4 – أن يكون لدى المتقدم سجل مدني.

5 – ألا يمتلك أي أصول ذات قيمة عالية.

6 – يجب ألا يكون المتقدم مسجونًا.

7 – ألا يكون مقيمًا بأي دار علاجية أو إيوائية.

الفئات المستحقة للحصول على دعم البرنامج

1 – الأسر التي ليس لديها من يعولها.

2 – الأرامل والمطلقات اللاتي لديهن أبناء سعوديين الجنسية.

3 – المسنين وغير القادرين على العمل ممن وصلوا إلى سن الشيخوخة.

4 – الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.

5 – أسر المدمن والمسجون والغائب.

6 – الأيتام الذين توفى لهم الأم أو الأب.

7 – الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة وذوو الهمم.

8 – المرأة التي ليس لديها من يعولها بعد أن هجرها زوجها.

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طريقة التسجيل في البرنامج

– ادخل إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

– إنشاء حساب جديد في البرنامج عليك الضغط على تبويب تسجيل دخول جديد.

– إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل (رقم الهاتف، الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد حسب للتقويم الهجري).

– إدخال كود التحقق الذي سيتم إرساله على رقم الهاتف الذي أدخلته.

– ارفع بعد ذلك كل الأوراق والمستندات المطلوبة إلكترونيًا.

– اضغط على أيقونة إرسال.

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