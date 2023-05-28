استعدادات مكثفة.. انطلاق الاختبارات الشفوية لطلاب التعليم العام في هذا الموعد

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في مختلف مناطق المملكة، بدأت إدارات المدارس استعدادات مكثفة ووضع خطط تنفيذية للاختبارات، وتجهيز نماذج الاختبارات وفق الأدلة المعتمدة.

موعد الاختبارات الشفوية العملية

وتنطلق الاختبارات الشفوية العملية للطلاب في التعليم العام في الأسبوع الذي يسبق بدء الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث.

الاختبارات الشفوية ستكون ضمن اليوم الدراسي

وحسب صحيفة “اليوم”، فإنه من المقرر أن تنطلق الاختبارات الشفوية العملية للطلاب، الأحد 18 يونيو 2023، على أن تكون ضمن اليوم الدراسي.

وخلال الأسبوع الذي يسبق بدء الاختبارات التحريرية لنهاية كل فصل دراسي، فإن دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات أوضح أن الاختبارات الشفوية والعملية تُجرى للطلاب بالتعليم العام.

كما بين أنها تكون ضمن اليوم الدراسي، ويُجرى الاختبار التحريري للمادة ذات الجانبين “العملي والشفوي”.

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إعداد البطاقات لكل مادة قبل موعد الاختبارات

كما يتم إعداد البطاقات لكل مادة من المواد الشفوية قبل موعد الاختبارات بمدة كافية، وتسلم إلى إدارة المدرسة مع إعداد نموذج شامل لإجابات جميع الأسئلة الواردة في البطاقات موضحًا عليها الدرجات الكلية والجزئية.

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تهيئة أماكن لجان الاختبارات الشفوية والعملية

وتقوم لجنة الاختبارات في المدرسة بتهيئة أماكن لجان الاختبارات الشفوية والعملية والمواد ذات الجانبين، والتنسيق بين معلمي المواد لوضع الجداول المنظمة لها وإعلانها في وقت مناسب.

ويزود كل طالب بصورة من الجدول وفق تنظيم مخصص لذلك، بما لا يتعارض مع الحصص الدراسية، ودون التأثير على سير الجدول الدراسي اليومي.

ويُختبر الطالب من قبل لجنة مكونة من معلمَيْن للمادة، أحدهما معلم الصف/ المادة، بحيث يشتركان في متابعة الطالب.

وإذا تعذر تكوين لجنة فيختبر الطالب من قبل معلم المادة، ولمدير المدرسة تكليف معلم آخر من معلمي التخصص عند الحاجة.

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بشكل يومي.. بدء الاختبارات في موعدها

ونقلت الصحيفة عن الدليل أن الأنظمة ألزمت المعلمين بالموعد المحدد لبدء الاختبارات كل يوم، دون التأثير على سير الجدول الدراسي اليومي.

وفي حالة حدوث عارض يمنع الطالب من الاستمرار في الاختبار يُحدد له موعد آخر بعد زوال العارض.