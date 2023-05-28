“الخثلان”: الصلاة بالنعال سُنّة في هذه الأماكن

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قال أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان: إن الصلاة بالنعال سُنة في بعض الأماكن.

الصلاة بالنعال سُنة في الأماكن غير المفروشة

وأوضح في مقطع فيديو على حسابه في “تويتر”، أن الصلاة بالنعال سُنة في الأماكن غير المفروشة كأن يكون الإنسان في البرية ونحو ذلك.

#الشيخ_الخثلان : الصلاة بالنعال سنة في الأماكن غير المفروشة كأن يكون الإنسان في البرية ونحو ذلك بشرط ألا يكون فيهما نجاسة ولا قذر، وقد كان النبي ﷺ والصحابة يصلون في نعالهم؛ لأن مسجد النبي ﷺ لم يكن مفروشًا وإنما كان من الحصباء.#درس_الخثلان#سعد_الخثلان#فتاوى pic.twitter.com/aYyECCDraM — منارات الهدى (@MnaratAlhuda) May 27, 2023

وأكد أن الصلاة بالحذاء هي سنة، وأن من صلى بالحذاء ناسيًا أو كان خارج المسجد أو في البرية ونحو ذلك، فلا شيء عليه.

وأضاف أن ذلك شريطة أن لا يحدث توسيخ للمكان.

شرط الصلاة بالنعلين

وأضاف أن ذلك بشرط ألا يكون فيهما نجاسة ولا قذر.

وقد كان النبي ﷺ والصحابة يصلون في نعالهم؛ لأن مسجد النبي ﷺ لم يكن مفروشًا وإنما كان من الحصباء.

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وأشار إلى أنه بناءً على ما سبق، فإنه يرى أن من صلى بنعله لا شيء عليه، شرط أن يكون متأكدًا من أن النعلين ليس فيهما نجاسة، ولا قذر.

الصلاة بالنعال لا تكون في المساجد المفروشة

وبين أن الصلاة بالنعال لا تكون في المساجد المفروشة؛ لما يترتب على ذلك من نقل الأذى والقذر إلى بيوت الله.