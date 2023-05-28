عقوبات رادعة من “المالية” لمخالفي نظام المشتريات

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وضعت وزارة المالية قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود.

10 قواعد

كما تضمنت قواعد المخالفات بحق المخالفين – بحسب عكاظ – ما يلي:

1- منع التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز 5 سنوات.

2- تخفيض تصنيف المخالف – إن وجد – مع إمكانية الجمع بينها والعقوبة.

3- يجوز للجنة بدلاً من تطبيق العقوبة أن تفرض غرامة مالية على المخالف بنسبة لا تتجاوز (10%) من القيمة الإجمالية لعرضه.

4- تقيد طلبات النظر في المخالفات في سجل خاص يُعد لهذا الغرض، وتتولى تنظيم سجلاتها وترتيبها وترقيمها وحفظها.

5- يجب عليهم إيداع الرد خلال مدة لا تزيد على 15 يومًا من تاريخ التبليغ، وللجنة بناءً على طلب مسبّب من أحد الأطراف تمديد هذه المدة بما لا يزيد على 15 يومًا أخرى.

6- إذا لم يرد أي من الأطراف خلال المدة المقررة، تدرس الأمانة المخالفة وتحيلها إلى اللجنة.

7- تبتّ اللجنة المختصة في المخالفة المعروضة أمامها خلال 60 يومًا من تاريخ انعقاد أول جلسة فيها.

8- إذا لم يحضر المخالف أو من يمثله في أي جلسة ثبت تبلُّغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنة، وجب عليها البتّ في المخالفة إن كانت مهيأة للبتّ فيها.

9- يعد غائبًا كل طرف لم يحضر خلال 30 دقيقة من الموعد المحدد لبدء الجلسة؛ ما لم تقرر اللجنة تمديد هذه المدة.

10- إن حضر الطرف بعد هذه المدة وقبل بدء الجلسة، فلا يعدُّ غائبًا، مع جواز تقديم المذكرات عبر الوسائل الإلكترونية التي توفرها الأمانة ووفق المتطلبات المحددة في تلك الوسائل.

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الوثائق المطلوبة

وفيما يخص الوثائق المطلوب توافرها لقيد المخالفة، حددتها اللجنة كما يلي:

1- خطاب الجهة طالبة النظر في المخالفة، والاسم الكامل للمخالف ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته.

2- رقم السجل المدني أو السجل التجاري، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته.

3- بيانات التواصل مع الجهة الحكومية والمتنافس أو المتعاقد.

4- موضوع المخالفة بالتفصيل مع إرفاق جميع المستندات والوثائق الداعمة، وتاريخ اكتشاف المخالفة.

5- مستندات طرح المنافسة، وأي وثائق أخرى ذات علاقة بموضوع المخالفة.