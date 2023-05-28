أبرزها مكة والمدينة والرياض.. خبير طقس يُحذر من أمطار وسيول على 11 منطقة

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حذّر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من أمطار غزيرة تؤدي لجريان السيول خلال الـ 24 ساعة القادمة على 11 منطقة في المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه حسب مراصد الطقس فإنه يتوقع حالة مطرية خلال الـ 24 ساعة القادمة من اليوم الأحد وحتى صباح الاثنين.

أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر

وأضاف أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد وسيول على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

وبين أن الحالة تمتد إلى مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران والمدينة وحائل ومكة خاصة شرقها، والرياض خاصة غربها، تُسبق برياح نشطة مغبرة.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير

والباحة ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتمتد إلى مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية،

على مناطق الرياض والقصيم، وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

انخفاض درجات الحرارة

كذلك يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف.

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الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.