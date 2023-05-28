نصائح أربعينية.. لماذا عليك أن تتخلص من هؤلاء فورًا؟

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الأربعينيات هي سن النضج والحكمة، الذي يصل إليه الإنسان محمولاً بخبرات متراكمة في شتى مناحي الحياة.

الكاتب عبدالرحمن السلطان وهو في منتصف الأربعينيات من العمر طرح عبر صحيفة “الرياض”، مجموعة من أهم النصائح التي تحصل عليها عبر سنوات عمره.

وتتضمن هذه النصائح ما يلي:

الهروب من العلاقات الضارة

-“اختر معاركك”، في طريقك نحو تحقيق الأهداف سوف تواجهك معارك وتحديات، قليلٌ منها أساسي وكثيرها جانبي! لا بد أن تقر أنك لن تظفر بكل المعارك! فاختر منها -بذكاء- ما تستطيع الفوز به.

-“تخلص من السامين”، اهرب من أي علاقة ضارة أو سلبية، سواء كان زميل عمل، أو صديقًا مقربًا، ما أزال متحسرًا على استغراقي سنوات حتى تجرأت وتخلصت من هؤلاء!

-“استمتع في شبابك”، لا أسوأ من تأخير مُتع الدنيا حتى تصل أرذل العمر، وإن كنت في الأربعينات فأنت لا تزال في أوج شبابك.

-“احذر الشخصنة”، فهي الشَرك الذي يُفسد الأعمال، ويجنح بك نحو اتخاذ قرارات غير مهنية، تضرك أنت أولاً.

-“التعليم والتدريب المستمر”، هما ما ساعداني على تسريع تقدمي الوظيفي ونجاحي الاجتماعي، فلا تبخل بمالٍ أو وقتٍ فيهما.

-“سافر ثم سافر”.. لا شيء يبهج القلب ويريح الذهن مثل الترحال، وبالذات حينما تعرف ما يناسبك أنت من وجهات وفعاليات، ناهيك عن نسج عرى صداقات تفتح الآفاق.

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الشباب شباب القلب

-“المداخيل قبل المصاريف”، مهما اقتصدت في المصاريف؛ لن تتحسن أوضاعك المالية ما لم تجتهد في مضاعفة دخلك.

-“اخفض سقف توقعاتك من الآخرين”، فهم في نهاية ليسوا أنت! ومصلحتهم أولى من مصلحتك.

-“لا بأس أن تقع مرة واحدة” في فخ الاستثمار المغري الذي يعلم عنه إلا من أخبرك به! لتدرك أنه لا وجود لمثل تلك الفرص، فكل استثمار يتطلب جهداً ووقتاً والكثير من الصبر.

-خسرت صديقًا عزيزًا حينما تشاركنا مشروعًا تجاريًا، قررت بعدها “ألا أشارك قريبًا أو صديقًا”.

-تذكر دومًا أن “السؤال مجاني”، وأن الاستفسار لا ينقص قدرك أو يقلل من احترامك، بل يزيدهما.

-“الشباب شباب القلب” ليست حكمة بل حقيقة؛ متى ما عملت بها في كل شيء: فكرك.. أصدقائك.. غذائك.. رياضتك، فقد حُزت خير الدنيا و”أطلت عمرك”.

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التخطيط طريق للإنجاز

-كل دقيقة تقضيها في التخطيط يعود نفعها عليك أضعافاً مضاعفة، وهو ما دأبت على فعله كل ليلة قبل أن آوي إلى فراشي، لأخطط لصباح يومي القادم، مما يمنحني سعة وقت وجودة إنجاز.

الحكمة التي من الواجب أن تتذكرها دومًا في كل شيء “حرفيًا”: “لا تضع البيض في سلة واحدة”.

-تأكدت مرات عديدة أنني لست محور الكون! لكنني مهم للبعض، وهم من يستحقون الاهتمام بهم وجعلهم أولى أولوياتي.

-أخيرًا لو كان للمقال عنوانٌ آخر لجعلته: “لا تصدق كل ما يقال”! حكّم عقلك مرتين وثلاثًا وقلبك مرة واحدة!