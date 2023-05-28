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“قفزة ملحوظة”.. كم ارتفعت أسعار اللحوم في المملكة بعد أزمة السودان؟
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“قفزة ملحوظة”.. كم ارتفعت أسعار اللحوم في المملكة بعد أزمة السودان؟

“قفزة ملحوظة”.. كم ارتفعت أسعار اللحوم في المملكة بعد أزمة السودان؟

“قفزة ملحوظة”.. كم ارتفعت أسعار اللحوم في المملكة بعد أزمة السودان؟
٠٨:٠٢:٣٩ ص، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت اللحوم في الأسواق ارتفاعًا ملحوظًا بعد اندلاع الأزمة السودانية، حيث تعتمد المملكة على استيراد نسبة من اللحوم من السودان.

وبحسب “الشرق الأوسط” فإن نسبة الزيادة وصلت إلى 30%، فيما قال فهد السلمي، المدير العام لمؤسسة “فهد بن سيبان السلمي للتجارة والتنمية الزراعية”، إن أسعار اللحوم السودانية ارتفعت من 800 ريال إلى 1100 ريال خلال الشهر الحالي، وتزايد معدل الأسعار بنسبة 30% منذ بدء الأزمة السودانية.

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شروط الاستيراد 

وأوضح أن وزارة المياه والزراعة تشترط على كل شحنة مستوردة تطبيق قانون الحجر البيطري، وأصل الشهادات الصحية البيطرية وشهادة المنشأ الصادرة عن السلطات الحكومية في البلدان المصدرة، وتصديقها بالسفارة السعودية في الخرطوم.

اللحوم في السودان 

ومن المعروف أن السودان يمتلك عددًا كبيرًا من رؤوس الماشية والتي يصل عددها إلى  أكثر من 107 ملايين رأس، وفق بيانات وزارة الثروة الحيوانية.

وتعتبر الثروة الحيوانية أحد مصادر النقد الأجنبي في السودان، بمتوسط عائدات سنوي يبلغ نحو مليار دولار، وفق إحصاءات حكومية.

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