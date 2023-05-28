خدمة اليوم.. 4 خطوات لإصدار تذكرة مرور في الخارج للعودة إلى المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الأحد، أهم الخطوات لإصدار تذكرة مرور في الخارج للعودة إلى المملكة.

وأوضحت وزارة الخارجية، أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها لتمكن المواطنين من إصدار تذكرة مرور في الخارج للعودة إلى أرض المملكة عبر هذه الخطوات:

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الخطوات

1 – سدد رسوم إصدار التذكرة من خلال رابط الدفع على إنجاز.

2 – قم بتعبئة النموذج وإرفاق الصور والوثائق المطلوبة.

3 – اطبع النموذج وقم بتوقيعه وإرفاقه.

4 – يرسل النظام بريدا إلكترونيا ورسالة نصية تؤكد عملية التسجيل، أو للإبلاغ عن أي متطلبات أخرى.

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خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4:00 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 920011114″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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