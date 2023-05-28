إندونيسيا تتصدر.. تعرف على أكثر 5 جنسيات من الحجاج وصولاً المدينة

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تصدرت إندونيسيا جنسيات 5 دول في وصول الحجاج إلى المدينة المنورة، منذ بدء استقبال طلائع الحجاج غرة شهر ذي القعدة.

واحتلت إندونيسيا المركز الأول بواقع 3083، تلتها الباكستان بـ 2746، ثم الهند بـ 1691، فإيران بـ 981، وأخيرًا بنجلاديش بـ 788 حاجًا.

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تيسير الخدمات

وسخرت جميع الجهات جهودها لاستقبال الحجاج وتسهيل كافة الإمكانيات، وذلك باستخدام التقنية والتنظيم للدخول إلى الروضة الشريفة والصلاة فيها.

وذلك من خلال التسجيل في تطبيق نسك والدخول عبر ممرات خاصة، وطرق تشرف عليها الجهات المعنية، وتقوم بتنظيم المسارات وإدخال أصحاب الحجوزات وفق التنظيم المتبع.

وعملت القطاعات العاملة في الحج على إقامة الدورات وورش العمل للموظفين والعاملين والمتطوعين، استعدادًا لاستقبال الحجاج وكيفية تيسير الخدمات.

إضافة إلى التعامل مع العوائق وسرعة اتخاذ الحلول في العمل وإنجازها، ما يعكس سرعة وتسهيل الخدمة.

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50 مليون مصل ومصلية

ناقشت وكالة شؤون المسجد النبوي خطة موسم الحج هذا العام الذي من المتوقع أن يشهد كثافة أعداد للمصلين بما يتجاوز 50 مليون مصل ومصلية.

حيث يتداخل في موسم الحج حضور الحجاج والمعتمرين والسياح على موسمين قبل وبعد الحج، ويتضاعف عدد الزوار من المواطنين والمقيمين في إجازة عيد الأضحى ويوم عاشوراء.

حركة الحجاج عبر المراكز

مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز

قدوم: 17621

إجمالي: 47043

محطة الهجرة والقطار

قدوم: 1244

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الجنسيات الأكثر قدومًا والمتبقية

إندونيسيا: 3083

باكستان: 2746

الهنـد: 1691

إيران: 981

بنجلاديش: 788

أكثر الجنسيات المتبقية

إندونيسيا: 6093

باكستان: 4408

الهند: 2626

إيران: 2051

ماليزيا: 1925

أكثر حالات الإرشاد

الهند: 35

باكستان: 22

أفغانستان: 11