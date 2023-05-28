4 نصائح لتجنُّبه.. هل تصاب بالصداع عند ممارسة “التمارين الرياضية”؟

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على الرغم من أن ممارسة التمارين الرياضية تشعر بالنشوة والاسترخاء والقوة، إلا أن بعضًا من ممارسيها يكون تأثيرها عليهم مختلفًا، حيث يصابون بالصداع.

الصداع نتيجة للتدريب البدني

وأشار الكاتب آدم تايلور، وهو أستاذ ومدير مركز تعلم التشريح السريري، في جامعة لانكستر، إلى أن بعض الناس قد يعانون من الصداع نتيجة للتدريب البدني.

وأضاف أن ذلك قد يحدث خلال النشاط البدني المكثف والشاق أو بعده، مثل الجري أو رفع الأحمال الثقيلة.

وتم وصف “صداع التمرين” أو “صداع المجهود” لأول مرة من قبل الباحثين، في عام 1968.

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تفسير سبب الصداع

وبينما تختلف الأعراض من شخص لآخر، فإنه عادة ما ينطوي على شعور بنبض على جانبي الرأس، والذي يصفه البعض بأنه مشابه للصداع النصفي.

وقد يتراوح استمرار الصداع بين دقائق فقط أو يومين. وفي تفسير لسبب الصداع، يكتب تايلور إنه عند ممارسة الرياضة يزداد تدفق الدم إلى الدماغ من أجل ضمان حصوله على كمية كافية من الأوكسجين للحفاظ على حركة الجسم.

ويستدرك أن هذا يعني أيضًا أن هناك زيادة في كمية ثاني أكسيد الكربون، وما يتطلبه التخلص منه من ارتفاع في حرارة الجسم، ما يدفع الأوعية الدموية للتوسع، وهذا التوسع يسبب الألم، وفقًا لمقال على موقع “ذي كونفرسايشن”.

وعلى عكس أعضاء أخرى للجسم تتخلص من الحرارة عبر التعرق، الطريقة الوحيدة للدماغ للتخلص منها تكون عبر توسيع الأوعية الدموية.

ونظرًا لأن الطقس الحار والرطب يزيد بالفعل من درجة حرارة الدماغ، فإن التمارين الرياضية تضاعف ذلك ما يؤدي إلى تورم أكبر في الأوعية الدموية.

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نصائح لممارسي التمارين الرياضية

ويكتب تايلور إن الصداع عادة ما يتوقف بعد التمرين في غضون ساعة أو ساعتين، وفي حال لم يتوقف فيمكن تناول مسكنات، التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين.

وينصح الكاتب من يعاني من صداع الجهد بشكل متكرر التحدث إلى الطبيب حول الأدوية التي يمكن أن تقلل من فرص حدوث الصداع.

كما ينصح بالعودة إلى التمرينات البدنية بالتدريج في حال كانت هناك فترة انقطاع عن ممارسة الرياضة لفترة طويلة.

ويوصي بالبدء بتمارين الإحماء لمساعدة الدورة الدموية على التعامل مع التغيرات في ضغط الدم وتدفقه.

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