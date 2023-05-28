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بعد انفجار إطار طائرة بمطار جدة.. “مصر للطيران” توضح مصير الركاب
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بعد انفجار إطار طائرة بمطار جدة.. “مصر للطيران” توضح مصير الركاب

بعد انفجار إطار طائرة بمطار جدة.. “مصر للطيران” توضح مصير الركاب

بعد انفجار إطار طائرة بمطار جدة.. “مصر للطيران” توضح مصير الركاب
٠٦:٠٣:١٩ ص، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مصدر مسؤول بالشركة الوطنية مصر للطيران، على انفجار أحد إطارات طائرة تابعة للشركة في مطار جدة، وأن جميع ركاب الطائرة بأمان.

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انفجار احد أحد إطارات طائرة مصر للطيران

 وأوضح المصدر أنه أثناء هبوط طائرة مصر للطيران رحلة رقم MS643 من طراز B738  على مدرج الهبوط الخاص بمطار جدة الدولي تعرض أحد إطارات الطائرة إلى الانفجار.

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الهبوط بسلام على المدرج

هذا وقد تمكن قائد الطائرة من الهبوط بسلام على المدرج، كما جرى إنزال جميع الركاب بأمان إلى صالة وصول الركاب ولا توجد أي إصابات.

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رحلات مصر للطيران إلى المملكة

وقبل أيام ناشدت مصر للطيران عملائها التواجد قبل مواعيد إقلاع الرحلات الدولية بساعتين ونصف (باستثناء الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيكون التواجد قبل الرحلة بثلاث ساعات).

وذكرت حينها على صفحتها الرسمية في فيسبوك: “مع التكرم بالعلم أنه لن يقبل أي راكب في حال عدم تواجده بالمنطقة المخصصة أمام بوابات الصعود إلى الطائرة بمدة تقل عن 25 دقيقة قبل موعد إقلاع الرحلة”.

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