“الأرصاد” يتوقع أمطارًا متوسطة إلى غزيرة على مكة والمدينة ومعظم المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على 9 مناطق

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتمتد إلى مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

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سماء غائمة وسحب ممطرة

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم، وحائل.

رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، والجوف.

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انخفاض درجات الحرارة

كذلك يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، والجوف.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي.

وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف بشكل عام تصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية.

وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.