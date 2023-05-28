“الدعم السريع”: مستعدون لتجديد اتفاق وقف إطلاق النار

تواصل – وكالات:

أعلنت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، استعدادها لبحث إمكانية الوصول إلى تجديد اتفاق وقف إطلاق النار، خلال آخر يومين من الهدنة الحالية التي بدأت مساء الاثنين.

محاولة التوصل إلى حل سلمي للنزاع

ومساء 22 مايو الجاري، بدأ سريان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين الطرفين لمدة أسبوع.

وذلك مع استمرار محادثات بينهما في المملكة، في محاولة للتوصل إلى وقف دائم للقتال وحل سلمي للنزاع.

وأكدت “الدعم السريع” في بيان، مساء أمس السبت، “التزامها باتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية الذي تم توقيعه بمدينة جدة في 20 مايو 2023”.

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الموافقة على تجديد اتفاق وقف إطلاق النار

وأبدت “استعدادها الكامل لمواصلة المباحثات خلال آخر يومين من الهدنة تحت رعاية الوساطة السعودية الأمريكية.

وذلك لمناقشة إمكانية الوصول إلى تجديد اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية”.

وقالت إن “اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد ألزم كلا الطرفين بإخطار لجنة المراقبة والتنسيق في موعد لا يتجاوز الساعة 45: 9 بالتوقيت المحلي (46: 19ت.غ) من مساء يوم 27 مايو الجاري، باستعداده للموافقة على تمديد الاتفاق”.

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مراقبة الهدنة الحالية

وذكرت أنه “بناء على ما تقدم، ستستمر قوات الدعم السريع في مراقبة الهدنة الحالية إلى نهايتها في 29 مايو الحالي، لاختبار مدى جدية والتزام الطرف الآخر للمضي في تجديد الاتفاق من عدمه”.

وحتى الساعة 21: 25 (ت.غ)، لم يصدر تعليق من الجيش السوداني على إعلان قوات الدعم السريع.

وتشهد عدة ولايات بالسودان، منذ 15 إبريل الماضي، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بعد أن تبادل الطرفان الاتهامات ببدء أحدهما مهاجمة مقار تابعة للآخر.

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