رقم مذهل.. كم يبلغ طول شبكة الطرق في العالم؟

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تتفاخر الدول بطول شبكة الطرق فيها، وكذلك جودتها وموافقتها للمواصفات العالمية، لكن ماذا عن شبكات الطرق حول العالم؟ وأي دولة هي الأطول في شبكة الطرق؟

شبكة الطرق على الأرض

أنشأ آدام سيمينغتون من موقع “ايثون مابس” خريطة رائعة ومذهلة تكشف عن شبكة الطرق السريعة على كوكب الأرض وتوضح طرق العالم حسب القارة.

ووفقاً للخريطة، فإن طول شبكة الطرق في العالم يبلغ نحو 21 مليون كيلومتر، منها ما نسبته 14% في الولايات المتحدة وحدها.

وتغطي شبكة الطرق هذه الطرق السريعة الرئيسة والطرق الريفية، بحسب الخريطة التي نشرت على موقع “فيجيوال كابيتالست”.

كيفية إحصاء الطرق وتصنيفها

ولإنشاء الخريطة، استخدم سيمينغتون مشروع جرد الطرق العالمية، والذي يتضمن بيانات من الحكومات، ومعاهد البحوث، والمنظمات غير الحكومية، ومبادرات التعهيد الجماعي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، فإنه تم تصنيف الطرق في واحدة من 4 فئات وتم ترميزها بالألوان وفقاً لذلك.

وتظهر الطرق الرئيسة (الطرق السريعة متعددة الممرات) باللون الأبيض على الخريطة، بينما تظهر الطرق الثانوية (الطرق السريعة الممهدة والمرتفعة حركة المرور) باللون الأصفر.

وفي الوقت نفسه، يتم تمييز الطرق الثلاثية (الطرق السكنية الممهدة أو غير الممهدة) والطرق المحلية باللون الأحمر على الخريطة.

الولايات المتحدة أطول شبكة طرق في العالم

وتكشف البيانات أنه من بين 21 مليون كيلومتر من الطرق في جميع أنحاء العالم، يوجد 3 ملايين كيلومتر في الولايات المتحدة.

وهو نحو ضعف شبكة الطرق في الصين، التي بلغ طولها 1.7 مليون كيلومتر، و3 أضعاف مثيله في الهند التي يبلغ طول الطرق فيها نحو مليون كيلومتر.

أصغر شبكة طرق في العالم

في الطرف الآخر من المقياس، تمتلك جزيرة بالاو الصغيرة في المحيط الهادئ أصغر شبكة طرق، إذ يبلغ طولها 18 كيلومتراً فقط.

وأضاف فيجيوال كابيتالست: “ومع ذلك، فإن العديد من البلدان لديها شبكات أصغر، وجزيرة نورفولك هي الأصغر في مجموعة البيانات بطول 10 كيلومترات فقط”.

تقسيم شبكات الطرق حسب النوع

ومع ذلك، عند تقسيم شبكات الطرق حسب النوع، حلت الصين على رأس قائمة الطرق الرئيسية، تليها الولايات المتحدة والمكسيك.

وبحسب الخريطة، ثمة مساحات شاسعة في إفريقيا وأستراليا ليس فيها ألوان على الإطلاق بفضل المناطق الكبيرة الخالية من الطرق، مثل الصحاري.

البلدان التي بها أكبر عدد من الطرق

1 – الولايات المتحدة 14.34%

2 – الصين 7.92%

3 – الهند 4.87%

4 – المكسيك 3.43%

5 – الأرجنتين 3.25%

6 – البرازيل 3.15%

7 – روسيا 2.88%

8 – أستراليا 2.87%

9 – ألمانيا 2.61%

10 – فرنسا 2.42%