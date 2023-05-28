نصائح مهمة من “الإنتربول” لتفادي سرقة السيارة

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تنتشر حوادث سرقة السيارات في كل مكان، ويبتكر سارقو السيارات العديد من الوسائل لسرقة سيارتك في غضون ثوانٍ معدودة. فكيف تحافظ على سيارتك من السرقة؟

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اعتراض إشارة “فتح السيارة”

ونشر موقع “الإنتربول” أن التقدم التكنولوجي يتيح للمجرمين اعتراض الإشارة من المفتاح الرئيس الذي يُستخدم لفتح السيارات الحديثة وتشغيلها. ويمكنهم فعل ذلك بالقرب من منزلك وتكرار الإشارة وسرقة السيارة في غضون دقائق.

ولذا عليك القيام بالآتي:

1 – لا تترك مفتاحك الرئيس بجوار بابك الأمامي أو بالقرب من النافذة.

2 – ضع المفاتيح في علبة لتحديد الترددات اللاسلكية منعاً لإطلاق الإشارة.

3 – اركن السيارة في منطقة آمنة لردع المجرمين الذين يستهدفون سيارتك.

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اعتراض إشارة “قفل السيارة”

وثمة طريقة أخرى يستخدمها المجرمون للتحكم بالمفتاح الرئيس، وذلك أثناء قفل السيارة.

فعندما تقفل سيارتك، يستطيع المجرمون اعتراض “إشارة القفل” التي يرسلها المفتاح إلى السيارة وإيقافها، وتركها غير مقفلة.

وبوسع المجرم آنذاك أن يسرق محتويات السيارة أو السيارة نفسها؛ ولتجنب الوقوع في مثل هذا الأمر عليك القيام بالآتي:

1 – تنبّه إلى الأشخاص المشبوهين من حولك أثناء قفل سيارتك.

2 – تأكد من أن الأبواب مقفلة قبل الابتعاد عن السيارة، ولا تنس ما هو بديهي أياً تكن السيارة (فكثيرون ينسون ذلك…).

3 – احرص دائماً على قفل سيارتك وراقبها طالما أن المحرك يدور.

4 – استخدم كافة الوسائل المتاحة في السيارة لحمايتها واحرص على عرضها بشكل واضح.

5 – لا تضع أبداً اسمك وعنوان سكنك على مفاتيح السيارة (في حال فقدت المفاتيح).

6 – لا تترك أوراق تسجيل المركبة داخلها؛ فهذا يصعّب على السارق بيع المركبة في السوق السوداء.

7 – لا تحتفظ بأغراض ثمينة أو بجهاز تحديد المواقع العالمي (GPS) في مكان واضح في السيارة.

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سرقة السيارة بعد الاعتداء على سائقها

يُعتبر السطو على السيارة أثناء قيادتها مشكلة بارزة في بعض المناطق في العالم، وتنطوي هذه الجريمة على الاعتداء على السائق بهدف سرقته شخصياً أو سرقة السيارة أو كلاهما معاً.

ولتجنب هذا الأمر يمكنك اتباع الآتي:

1 – التأكد قبل دخول السيارة من عدم وجود متطفلين على المعقد الخلفي أو في الخلفية المبوّبة للسيارة.

2 – بعد دخول السيارة، إقفال جميع الأبواب وإبقاء جميع النوافذ مغلقة، عند الإمكان، حتى الوصول إلى الوجهة الأخيرة.

3 – التنبه بشكل دائم والتأكد من أن السائق غير ملاحق، وأن ما من مركبة مشبوهة و/أو شخص مشبوه يلاحقه أو يتسكع حول منزله.

4 – توخّ الحذر إذا ما وقع حادث بسيط أمامك أو حاول أحدهم أن يلوّح لك بيده حتى تتوقف، فقد يكون ذلك لإلهائك. وإذا اشتبهت بأمر مريب، لا تخرج من السيارة وافتح نافذتك قليلاً فقط كي يتسنى لك التكلم. وعليك أن تتابع القيادة إذا شعرت بأي تهديد.

5 – لا تقاوم في حال تعرضك لاعتداء. وأياً تكن قيمة سيارتك، فهي لا تقاس بحياتك.

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ما الأمور التي يتعين القيام بها إذا سُرقت السيارة؟

1 – إذا رأيت شخصاً ما يسرق سيارتك، عليك أن تمتنع عن محاولة إيقافه بنفسك، وأن تحدث ضجة كبيرة وتتصل بالشرطة.

2 – بلّغ عن سرقة السيارة بأسرع ما يمكن، فغالباً ما تُستخدَم المركبات المسروقة لارتكاب جرائم أخرى (سطو على مصارف، عمليات قتل، وغيرها).

3 – امتناع مالك السيارة عن الخضوع لأي محاولة ابتزاز أو أي “عرض تجاري” صادر عن المجرمين لاسترجاع مركبته. وعليه إبلاغ الشرطة إذا ما اتصل به المجرمون.

4 – كن مستعداً: احتفظ دوماً بالمعلومات التالية بشأن المركبة: تاريخ الصنع/ الطراز، رقم اللوحة، رقم تعريف المركبة، اللون، العلامات المميزة، رقم جهاز الراديو، رقم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

5 – احتفظ بورقة تتضمن العلامات المميزة للسيارة كالخدوش والانبعاجات. واحفر أو ضع علامة على إكسسوارات السيارة.