7 نصائح للحفاظ على بطارية “آيفون” بعد التحديث الأخير

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تجددت شكاوى بعض مستخدمي أجهزة آيفون من بطارية هواتفهم، وخاصة بعد تثبيتهم آخر تحديث معتمد من آبل وهو “iOS 16.5”.

وتمثلت أهم تلك الشكاوى في ارتفاع درجة حرارة الهاتف، وسرعة انتهاء شحن البطارية مقارنة بالسابق.

7 نصائح للحفاظ على بطارية آيفون

ويقدم موقع “Zdnet”، المختص بأخبار التكنولوجيا، سبعة نصائح يمكن من خلالها معرفة أين الخلل واصلاح مشاكل البطارية التي قد تحصل.

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أولاً – الصبر

من الطبيعي أن يكون هناك انخفاض في عمر البطارية بعد تثبيت أي تحديث من آبل.

وذلك بسبب أن أجهزة آيفون تحتاج إلى تنفيذ عدد من المهام في الخلفية في أعقاب التحديث.

وهذا يستهلك طاقة أكثر من المعتاد، وبالتالي سيعود عمر البطارية إلى طبيعته بمجرد اكتمال كل هذه المهام الإضافية.

ثانيًا – إعادة التشغيل

قد يبدو من الغريب أن تكون هناك توصية بإعادة التشغيل لأن عملية التحديث تعيد تشغيل الهاتف تلقائيا.

لكن وفقًا للموقع فإن القيام بها مرة أخرى قد يساعد بالفعل- وقد أثبت نجاحه في كثير من الأوقات.

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ثالثًا – تحديث التطبيقات

قد يتعلق البطء بتطبيق ضار، لذا من المستحسن أن تذهب إلى متجر آبل وتنقر فوق رمز ملف التعريف الخاص بك في الأعلى وبعدها قم بالتمرير للأسفل لتجد التحديثات المتوفرة، ومباشرة أنقر على “تحديث الكل”.

رابعًا – ابحث عن سبب نفاد البطارية

قد يكون هناك تطبيق “مخادع” يستنزف طاقة الهاتف. ويمكنك من خلال نظام تشغيل “iOS” تتبع الأدوات التي تحتاجها لتعقب التطبيقات الضارة.

اذهب للإعدادات ومن ثم بطارية وهنا ستظهر لك الكثير من البيانات بما في ذلك “نشاط الهاتف حسب التطبيق”..

والذي يعرض بالتفصيل مقدار الطاقة التي يستخدمها التطبيق أثناء وجوده على الشاشة ومقدار استخدامه في الخلفية.

يمكن استخدام هذه المعلومات لتشخيص مشاكل استنزاف البطارية، وبالتالي التحكم بالتطبيق الذي يستهلك الكثير من الطاقة.

خامسًا – تبديل البطارية

إذا كان عمر الهاتف أربع سنوات أو أكثر، فقد تكون البطارية قديمة وتحتاج إلى استبدال. ولمعرفة ذلك، اضغط على الإعدادات وتوجه إلى البطارية وبعدها صحة الهاتف والشحن وتحقق من السعة القصوى للبطارية المدرجة.

إذا كانت هذه النسبة أقل من 80 في المئة، فقد يشير ذلك إلى أن البطارية غير صالحة ويجب استبدالها.

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سادسًا – ارتفاع الحرارة

قد تكون المشكلة أصلاً في تعرض الهاتف لارتفاع حاد في درجة الحرارة، وخاصة عند استخدامه داخل السيارة وهو معرض للشمس وفي الوقت ذاته وضعه على الشاحن. فارتفاع الحرارة يؤدي لتآكل خلايا البطارية ومشاكل في الأداء.

سابعًا – الانتظار

إذا لم تنجح الخطوات السابقة فما على المستخدمين سوى انتظار التحديث الجديد من آبل لإصلاح المشكلة.