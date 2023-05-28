احترس.. تناول الطعام بسرعة يصيبك بـ 3 أمراض خطيرة

تواصل- فريق التحرير:

ربما تكون عادة أو اضطرارًا لظروف مُعيّنة، يقوم البعض بتناول الطعام بشكل سريع، وهو ما قد يضر بصحة الإنسان، ويسبب العديد من الأمراض الخطيرة.

مضر بالصحة

الدكتورة سارة بيري، من قسم علوم التغذية في كلية كينجز لندن، تقول إن تناول الطعام بسرعة كبيرة مضر، ويفضل تناوله ببطء لأنه يزيد من استجابة الهرمونات المنظمة للشهية.

وأضافت: لا يرتبط تناول الطعام بسرعة كبيرة فقط بالسمنة، بل يرتبط أيضًا بأمراض مثل السكري من النوع الثاني وزيادة الدهون الحشوية.

وأوضحت الدكتورة بيري، أن وجود المزيد من الدهون الحشوية يرتبط بسوء صحة القلب والأوعية الدموية، مشيرة إلى دراسة عام 2017، كتبها طبيب قلب من جامعة هيروشيما في اليابان، ووجدت أن الأشخاص الذين يتناولون الوجبات بسرعة كانوا أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي بمقدار الضعف تقريبًا.

أمراض يسببها الأكل السريع

وارتبط الأكل السريع بزيادة الوزن، وزيادة نسبة السكر في الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول، وزيادة محيط الخصر، وفقًا للدكتورة بيري.

المضغ ببطء يحفز إفراز المزيد من الأنسولين

أظهرت الدراسات أن هذا قد يكون لأن المضغ ببطء يحفز إفراز المزيد من الأنسولين، مما يعني تحكمًا أفضل في الجلوكوز.

وأفاد الأشخاص الذين يتناولون وجبات سريعة أيضًا بسوء الهضم والارتجاع الحمضي، وفقًا لما نقله موقع “ديلي إكسبريس” البريطاني.

3 حالات صحية خطيرة

ويُعرضك تناول الطعام بسرعة أيضًا إلى 3 حالات صحية خطيرة، تتمثل في البدانة، وداء السكري من النوع الثاني، ومتلازمة الأيض.

اقرأ أيضا

دراسة توضح أهمية مضغ الطعام جيداً لمرضى السكري