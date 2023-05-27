تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس السبت، فتح بوابات 4 سدود لتصريف 97 مليون متر مكعب من مياه الأمطار.

فتح بوابات 4 سدود

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، إن فتح بوابات السدود لدعم الموسم الزراعي، وري المزارع وزيادة الغطاء النباتي، بالإضافة لرفع منسوب مياه الآبار.

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بينت وزارة البيئة أن السدود الأربعة هي: “سد الملك فهد ووادي حلي ووادي بيش ووادي تبالة”.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وعلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على مناطق تبوك ، الجوف وأجزاء من الحدود الشمالية.

هطول أمطار رعدية

كما توقع المركز، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية، الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك والجوف.

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