شاهد.. حالة مطرية على محافظة طريف وضواحيها

تواصل – فريق التحرير:

هطلت مساء أمس السبت، وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أمطار متوسطة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية. جعلَها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

تنبيه الأرصاد

وفي وقت سابق، نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، من أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مُثارة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

موعد بدء الحالة

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ عند الساعة الواحدة من مساء اليوم، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

وهطلت مساء السبت، أمطار خفيفة على محافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك، والمراكز التابعة لها شملت مركز الوادي الجديد، و أبو الحنشان، وعلقان، و الزيتة.

وحسب وكالة الأنباء “واس”، لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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وفي سياق متصل، حذّر المركز الوطني للأرصاد من استمرار عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 10 مساءً.

وطالب المواطنين بضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، لأجل ضمان السلامة أثناء سقوط الأمطار.