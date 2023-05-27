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دراسة تكشف مفاجأة: 85% من وظائف 2030 ليست موجودة بعد
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دراسة تكشف مفاجأة: 85% من وظائف 2030 ليست موجودة بعد

دراسة تكشف مفاجأة: 85% من وظائف 2030 ليست موجودة بعد

دراسة تكشف مفاجأة: 85% من وظائف 2030 ليست موجودة بعد
٠٢:٢٠:٢٣ ص، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت توقعات الخبراء، إلى أن سوق التعلم الإلكتروني في المملكة سيحقق إيرادات تتجاوز المليار دولار بحلول عام 2025، فيما ارتفعت مطالبات بدعم زيادة اعتماد الفصول الدراسية عبر الإنترنت، خصوصًا مع توقعات موازية أطلقها معهد المستقبل (IFTF) في قراءة لاختلاف سوق العمل تمامًا في المستقبل القريب.

وظائف المستقبل

وأشارت التوقعات إلى أن 85% من الوظائف التي ستكون متاحة في عام 2030 ليست موجودة بعد، وأن الاتجاه يذهب حاليًا نحو اقتصاد العمل المؤقت والعمل عن بُعد، وفقا لصحيفة “الوطن”.

وأوضحت دراسات حديثة أن التعليم في الوقت الراهن لم يعد بالصورة التقليدية، لا سيما مع دخول مرحلة التعليم عبر الإنترنت وانتشار الذكاء الاصطناعي والبيئة الرقمية التي تسيطر على العالم.

ظروف استثنائية

وقال المدير العام لمنصة “كورسيرا” التعليمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا قيس الزريبي، إن التعليم تغير بعد ظروف استثنائية فرضتها الجائحة التي ضربت العالم على مدى عامين متتاليين.

وأضاف أن صورة التعليم العالي المفضي إلى الحصول على شهادة تقليدية باتت تختفي ببطء هي الأخرى، بينما تستعد الاقتصادات لتبني تقنيات التحول الرقمي وتتأهب لمستقبل رقمي.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التعليم الإلكتروني الوظائف الوظائف في المملكة وظائف المستقل

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