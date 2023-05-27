تواصل- واس:

دعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، بصفتهما ميسّرين لاتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي سينتهي يوم 29 مايو 2023م الساعة 9:45 دقيقة بتوقيت الخرطوم.

الاتفاق ليس كاملًا

وبما أن الاتفاق ليس كاملاً، إلا أن التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني. وفي ظل عدم وجود اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، يظل من واجب الطرفين التقيد بالتزامهما بموجب وقف إطلاق النار قصير الأمد وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان.

الدعم السريع

من جهتها، أصدرت قوات الدعم السريع السودانية، بيانًا أكدت فيه التزامها باتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية الذي تم توقيعه بمدينة جدة في 20 مايو 2023.

وأضافت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنها :” تعلن استعدادها الكامل لمواصلة المباحثات خلال آخر يومين من الهدنة تحت رعاية الوساطة السعودية الأمريكية لمناقشة إمكانية الوصول إلى تجديد اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية”.

تمديد الاتفاق

وتابعت:” نشير إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد ألزم كلا الطرفين بإخطار لجنة المراقبة والتنسيق في موعد لا يتجاوز الساعة التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة من مساء السابع والعشرين من مايو 2023 باستعداده للموافقة على تمديد الاتفاق”.

مراقبة الهدنة

وواصل البيان :” وبناءاً على ما تقدم ستستمر قوات الدعم السريع في مراقبة الهدنة الحالية إلى نهايتها في التاسع والعشرون من مايو الحالي لاختبار مدى جدية والتزام الطرف الأخر للمضي في تجديد الاتفاق من عدمه”.

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