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“الدعم السريع”: مستعدون لمواصلة المباحثات برعاية المملكة وأمريكا
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“الدعم السريع”: مستعدون لمواصلة المباحثات برعاية المملكة وأمريكا

“الدعم السريع”: مستعدون لمواصلة المباحثات برعاية المملكة وأمريكا

“الدعم السريع”: مستعدون لمواصلة المباحثات برعاية المملكة وأمريكا
٠١:٥٥:١١ ص، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت قوات الدعم السريع السودانية، بيانًا- قبل قليل- أكدت فيه التزامها باتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية الذي تم توقيعه بمدينة جدة في 20 مايو 2023.

مواصلة المباحثات

وأضافت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنها :” تعلن استعدادها الكامل لمواصلة المباحثات خلال آخر يومين من الهدنة تحت رعاية الوساطة السعودية الأمريكية لمناقشة إمكانية الوصول إلى تجديد اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية”.

وتابعت:” نشير إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد ألزم كلا الطرفين بإخطار لجنة المراقبة والتنسيق في موعد لا يتجاوز الساعة التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة من مساء السابع والعشرين من مايو 2023 باستعداده للموافقة على تمديد الاتفاق”.

وواصل البيان :” وبناءاً على ما تقدم ستستمر قوات الدعم السريع في مراقبة الهدنة الحالية إلى نهايتها في التاسع والعشرون من مايو الحالي لاختبار مدى جدية والتزام الطرف الأخر للمضي في تجديد الاتفاق من عدمه”.

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الكلمات الدلالية:
الجيش السوداني الدعم السريع السعودية السودان امريكا

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