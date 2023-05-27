مدني عسير يباشر حالة احتجاز مركبتين في سيل وادي مضارح بالحرجة

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة عسير، حالة احتجاز مركبتين في سيل في وادي مضارح بمحافظة الحرجة.

سيول في الحرجة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”: “أنه تم تطبيق الأنظمة بحق قائديهما لارتكابهما مخالفة “المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها”، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

اقرأ أيضا:

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وعلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على مناطق تبوك ، الجوف وأجزاء من الحدود الشمالية.

هطول أمطار رعدية

كما توقع المركز، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية، الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك والجوف.

اقرأ أيضا: