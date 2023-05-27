تنبيه عاجل من الغذاء والدواء لمكاتب شؤون الحج

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء وجود ضوابط وشروط تخص المنتجات المستوردة من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية التي بحوزة مكاتب شؤون الحجاج أو الجهات الحكومية الرسمية القادمة للمملكة لاستعمال المرضى التابعين للبعثة.

التوريد عبر المنافذ

وأشارت الهيئة إلى أنه يجب الالتزام بتوريد الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية عبر المنافذ الجوية المعتمدة (مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة) خلال المدة من 15 شوال إلى 30 ذي القعدة، ولن تتم الموافقة على فسح ما يرد خلاف هذه الفترة.

كما يجب تقديم المستندات والبيانات الرسمية الخاصة بالأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية إلى وزارة الحج والعمرة عن طريق المسار الإلكتروني (طلب الإمدادات الطبية) قبل موعد وصول الشحنة بمدة لا تقل عن 15 يومًا.

شروط يجب على مكاتب شؤون الحج الالتزام بها

1- تصدير الكميات المتبقية من الأدوية والمستلزمات الطبية عند مغادرة البعثة للسعودية، بموجب بيان جمركي.

2- لا يسمح بتوزيع الكميات الزائدة على الحاجة أو المتبقية من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لأي جهة كانت.

3- لا يسمح بحفظها في المقرات السكنية بعد انتهاء موسم الحج ويلزم إعادة تصديرها حتى لا تتعرض للتلف.

4- لا تسمح الشروط والمتطلبات بتوريد أجهزة الأشعة أو الأجهزة والمستلزمات الطبية التي تحتوي على مواد مشعة، أو الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المحتوية على مواد تندرج ضمن القوائم المحظورة محليًّا ودوليًّا.

5- للهيئة الحق في رفض أي منتج أو كمية ترى بأنها تزيد على حاجة البعثة وعلى مكتب شؤون الحج تقدير الاستهلاك السنوي بناء على ما تم استهلاكه خلال الأعوام السابقة.

6- عدم توريد كميات كبيرة تزيد على الحاجة، كما يمنع على مكاتب شؤون الحجاج توريد المواد الغذائية لغرض الإعاشة، بل يتكفل بتوفيرها متعهدو الإعاشة.

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