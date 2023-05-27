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رسالة إلكترونية مزيفة من آبل تقلق مستخدمي هواتف آيفون
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رسالة إلكترونية مزيفة من آبل تقلق مستخدمي هواتف آيفون

رسالة إلكترونية مزيفة من آبل تقلق مستخدمي هواتف آيفون

رسالة إلكترونية مزيفة من آبل تقلق مستخدمي هواتف آيفون
١٢:١٥:٢١ ص، الأحد، ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت شركة أبل من عمليات احتيال تتم عبر رسالة يتم إرسالها من خلال البريد الإلكتروني يزعم مرسلوها أنها من خدمة آيكلاود من آبل.

وأكدت شركة أبل، في رسالة تحذير لمستخدمي أنظمة هواتف آيفون، أن الهاكرز يحاولون من خلال الرسالة الوصول إلى التفاصيل الشخصية لمستخدمي آيفون.

رسالة بريد خطيرة

ورصد فريق التكنولوجيا في صحيفة ميرور البريطانية، أن البريد الإلكتروني ينص على “سيتم حذف الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك، وأنت بحاجة لاتخاذ إجراء لمنع ذلك”، وبمجرد فتح البريد الإلكتروني، يرى المستخدمون شعار آيكلاود ورسالة تشير إلى أن طريقة الدفع المعتادة قد انتهت صلاحيتها الآن.

يتبع ذلك تفاصيل حساب مزيفة والتحذير من أن عدم التحديث قد يؤدي إلى إزالة الصور المخزنة في خدمة الاشتراك الحيوية هذه تلقائياً.

وتضيف الرسالة “بدون مساحة آيكلاود، قد لا تتمكن من تخزين جميع بياناتك وملفاتك في الخدمة”. ثم يُطلب من المستخدمين النقر فوق زر لتحديث التفاصيل الخاصة بهم.

وتشير صفحة التحديث إلى أنه يحق لك الحصول على مساحة تخزين إضافية على آيكلاود مجاناً بفضل برنامج الولاء. ثم يظهر زر يؤدي النقر عليه إلى سرقة المعلومات الشخصية للمستخدم ليتم استخدامها من قبل المجرمين.

إشارات تحذير للمستخدمين

ووفقا لشركة أبل، يحتوي هذا التهديد الأخير على الكثير من الإشارات الدالة على أنه مزيف:

أولا: على الرغم من وجود شعار آيكلاود، لا توجد علامة تجارية لشركة آبل في الرسالة.

ثانيا: لا تتضمن الملاحظة أيضاً اسم المستلم مع إضافة المحتالين ببساطة الجزء الأول من عنوان البريد الإلكتروني لمحاولة خداع المستخدمين.

ثالثا: تكشف نقرة سريعة على عنوان المرسل أيضاً على الفور أن البريد الإلكتروني ليس من عنوان Apple.com.

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الكلمات الدلالية:
آيفون أبل شركة أبل هوافت آيفون

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